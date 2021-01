Caos tras el cierre de Barajas: los clientes denuncian el colapso en las aerolíneas

La borrasca 'Filomena' ha colapsado Madrid, obligando a suspender todos los vuelos del aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez hasta que remita el temporal. Esto ha provocado el colapso de las líneas de atención al cliente de las compañías aéreas -a través de la línea telefónica, la página web o la aplicación móvil-, ante la avalancha de consultas de los pasajeros o solicitudes de cambio de billetes.

Una de las aerolíneas con más operaciones, Iberia, pide a los clientes que no acudan a Barajas ni al aeropuerto de origen, porque "no está saliendo ni llegando ningún vuelo". Además, para los clientes que tuvieran previsto viajar entre el viernes y el domingo, ha habilitado el cambio de vuelo para viajar a partir del 11 de enero y hasta el 20 de marzo.

La aerolínea informa de que los clientes solo podrán cambiar sus vuelos a través de la página web de Iberia si los compraron a través de la misma. En caso de hacerlo a través de una agencia de viajes, deberán ponerse en contacto con dicha empresa para gestionar el cambio.

Por esta u otra razón, algunos clientes se están encontrando con problemas para efectuar el cambio y no logran ponerse en contacto con la aerolínea para solucionarlo.

"Entro a mi reserva para poder gestionar y me dice que me comunique con el teléfono de reservas, que como sabéis no está funcionando", denuncia un pasajero. "Llevamos llamando durante 6 horas sin que nadie nos coja el teléfono", lamenta otro cliente.

Piden que no usemos las líneas telefónicas y gestionemos los cambios por la web... entro en mi reserva y cuando voy a cambiar el vuelo me sale error y me dice que llame a atención al cliente. ¿Entonces, cómo hacemos? Ayuda, por favor. — Ana María Pareja (@anamparejae) January 9, 2021

Ayer se nos cancelo el vuelo MAFRID- TENERTE SUR IB 331615. Nos programaron el vuelo para hoy 9.25hrs de la mañana, entro a mi reserva para poder gestionar ,y me dice que me comunique al teléfono de reservas, que como sabéis NO está funcionando. Me gustaría saber como seguir. — Mariela (@Mariela47488155) January 9, 2021

Desde Iberia aseguran a Vozpópuli que han duplicado el número de personas que trabajan en el 'callcenter' pero "aún así hay que esperar" y no colgar y volver a llamar, porque de esa forma "se bloquean las líneas".

Los pasajeros de otras aerolíneas como Air Europa también se están encontrando con problemas para contactar con la compañía y obtener información. "Necesito hacer un cambio y no puedo comunicarme de ninguna forma con ustedes. ¿Pueden ayudarme?", pregunta un usuario de Twitter a Air Europa.

@AirEuropa increíble! Todo el día tratando de hablar con la compañía y es imposible. Ni una respuesta por vuestra parte. Tampoco a través del Call center ni de los mostradores. Peor imposible! — Felix Valbuena (@FelixValbuenaV) January 9, 2021

Hola, la web me redirige continuamente a la pagina de búsqueda de vuelos al intentar el cambio y por teléfono es imposible. ¿Podéis ayudarme? — Fran Rivas (@fran_rivas) January 9, 2021

Desde Vueling, piden comprensión con los retrasos, pues "gran parte de la plantilla se encuentra inmersa en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)" y los recursos son "más limitados".

Hola Olga. Acabamos de contestarte por mensaje privado. Por favor ten en cuenta que nuestros compañeros se encuentran en ERTE, situación que nos impide dar el servicio al mismo ritmo que en una situación normal. — Vueling Airlines (@vueling) January 9, 2021

Cancelación de vuelos

Aena ha cancelado todos los vuelos de este sábado en Barajas por seguridad y desde las 20:55 horas del viernes ha desviado 44 aviones a aeropuertos alternativos debido al temporal. El gestor aeroportuario actualizará las previsiones a las 20.00 horas.

De momento, las aerolíneas advierten que el aeropuerto podría mantenerse cerrado también el domingo y recomiendan a los pasajeros que cambien los vuelos al lunes o días posteriores.

Por su parte, Iberia ha informado que "cuando se reabra el aeropuerto, 22 aviones y tripulaciones se encontrarán fuera de la base de Madrid, por lo que la normalización de las operaciones llevará un tiempo".