Cuatro teleoperadores, indemnizados tras ser despedidos por acoso a una compañera

Emergia Contact Center, multinacional dedicada a prestar servicios de atención al cliente para compañías como ING, Yoigo, Endesa o Vodafone, ha indemnizado a cuatro empleados despedidos por haber acosado a una compañera.

Los hechos se produjeron en Córdoba las semanas previas al 2 de julio de 2019, día de los despidos. Los sujetos protagonistas de esta información prefieren mantener el anonimato. Vozpópuli ha tenido acceso a documentación que justifica los hechos relatados.

Los empleados despedidos fueron obligados a cambiar de servicio días antes de lo su salida de la empresa. Pasaron de trabajar para ING a hacerlo para Yoigo. "Había muchos rumores de que la empresa quería reducir plantilla y nos trasladaron a dar servicio a Yoigo. Yo sospeché algo malo pese a llevar más de diez años en la compañía y contar con una hoja de servicio intachable", explica uno de los exempleados de Emergia. Varios medios de comunicación locales se hicieron eco de los despidos en la empresa en fechas próximas a la salida de estos trabajadores.

Emergia explica en las cartas de despido que se dirigían a la trabajadora con frases como "Villafranca, la que no es puta es manca" o "ven y chúpame la polla"

Pasados unos días, compañeros de los cuatro empleados que finalmente fueron despedidos avisaron a uno de ellos de que se estaba corriendo la voz de que acosaban a una compañera durante la jornada laboral. "Hablamos de una sala diáfana, sin despachos, en la que caben más de cien personas", explica uno de los exempleados de Emergia. "Advertí a mis superiores de que me estaban acusando de algo que no era cierto. Me dijeron que no me preocupara".

Dos de los trabajadores procedentes de ING se conocían desde hace tiempo de un servicio anterior. Coincidieron con los otros dos empleados despedidos al llegar al departamento que da servicio a Yoigo, semanas antes de los despidos. A los pocos días los cuatro trabajadores de Emergia Contact Center recibieron la carta de despido por acoso laboral a la compañera. En la descripción de los hechos se relatan sucesos como el lanzamiento de comida a la trabajadora, insultos o actos como atarle los cordones de sus zapatillas mientras trabajaba.

Emergia explica en las cartas de despido que se dirigían a la trabajadora con frases como "Villafranca, la que no es puta es manca" o "ven y chúpame la polla". La compañía explica en la misiva que varios compañeros de dicha empleada, incluida una superior, declararon haber sido testigos de estos hechos.

Acta de conciliación

La chica declaró a la dirección de Emergia que se planteó abandonar voluntariamente su puesto de trabajo por la situación que vivía, y que la empresa califica en la documentación como una falta laboral "de carácter muy grave", y define los hechos como "hostigadores e intimidatorios". Los empleados no aceptaron el despido y decidieron presentar una demanda a través del sindicato USO (Unión Sindical Obrera), texto al que ha tenido acceso este medio. El juicio nunca llegó a celebrarse.

Los cuatro trabajadores aceptaron la indemnización ofrecida por la empresa. Emergia Contact Center reconoció los despidos como improcedentes, tal y como atestigua el Acta de Conciliación firmada por empresa y trabajadores el 22 de septiembre de 2020. Este diario se puso en contacto con USO, pero la organización declinó hacer declaraciones al respecto. Vozpópuli también trató de contactar con Emergia Contact Center, pero no recibió respuesta alguna.

"Solo le pido a las empresas que reflexionen antes de despedir a trabajadores por estos motivos, que tengan muy claro que los hechos han sucedido realmente antes de hacerlo. Hablamos de personas con mujer e hijos que vive en ciudades pequeñas. La gente que te conoce sabe cómo eres, pero quienes no te conocen pueden hacerse una idea muy equivocada de como eres, y esto puede afectar en el futuro a su vida diaria o a la búsqueda de empleo", explica uno de los empleados.