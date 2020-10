Telefónica cuadriplica la capacidad de envíos masivos de SMS de la Seguridad Social antes del aluvión de ERTE

La Seguridad Social tendrá la capacidad de enviar hasta 5,7 millones de mensajes en ocho horas para la realización de campañas informativas. Este Ministerio tendrá un caudal de 200 mensajes por segundo a Telefónica Móviles, la división móvil del operador de telecomunicaciones español será la responsable de brindar el servicio.

El anterior contrato contaba con un caudal mínimo de 50 mensajes por segundo -algo que también marca el nuevo contrato-, pero no contemplaba el incremento de esta capacidad para la realización de campañas. Es cierto que exigía la posibilidad de dimensionar el servicio en el caso de necesitar un incremento del caudal de SMS, pero no daba una cifra concreta.

El incremento en la capacidad de envío de mensajes cortos informativos coincide con el aluvión de ERTE provocado por la pandemia del coronavirus, además de las previsiones en el incremento de los despidos que se han lanzado desde distintos frentes.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere asegurarse de que el servicio se ofrecerá de forma initerrumpida. "El adjudicatario deberá contar con dos plataformas de mensajería independientes e idénticas en capacidades, en emplazamientos geográficos distintos, con posibilidad de conmutación del tráfico entre las plataformas en caso de incidencia al objeto de asegurar la continuidad del servicio", refleja el pliego de condiciones del contrato.

Además, reclama un servicio de soporte ante incidentes que funcione las 24 horas del día durante los 365 días del año. Es decir, que esté siempre disponible. En el caso de que se excendan las tres horas de indisponibilidad del servicio, Telefónica Móviles tendrá que pagar mil euros por cada hora que el servicio no pueda ser utilizado.

Mensajes prioritarios y no prioritarios

La Seguridad Social establece dos clasificaciones para el envío de SMS, los que son prioritarios y los que no lo son. Los segundos han de ser enviados antes de 24 horas, mientras los primeros deberán llegar al receptor antes de un minuto.

Los SMS prioritarios contienen una password o pin de un solo uso para autenticarse en el sistema Cl@ve, el cual permite validar operaciones con la Administración, de ahí que deban entregarse antes de 60 segundos -el pin caduca en escaso tiempo-. El resto de mensajes son los considerados como no prioritarios, y contienen información de interés para los ciudadanos y empresas.

Si la precisión en el envío de los SMS baja del 99% se establecen pagos adicionales para el proveedor, en este caso Telefónica Móviles. Para los SMS no prioritarios el pago será de la mitad del coste de envío de los mensajes no enviados, mientras en el caso de los prioritarios será del doble del coste de los mensajes no enviados.