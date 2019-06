Telefónica prueba el último teléfono 5G de Huawei para su venta

Telefónica prueba el Mate X 5G, el último terminal de la compañía de Shenzhen, para su posible entrada en el catálogo de teléfonos móviles.

Así lo ha confirmado Walter Ji, presidente de Consumo de Huawei en Europa. "Telefónica está testeando el Mate X 5G, un equipo que lanzaremos por otra parte de forma inminente con Vodafone en España".

En un encuentro con un grupo reducido de periodistas, Ji ha llamado a la tranquilidad en torno a la crisis que desde hace unos meses enfrenta a Huawei con Estados Unidos, país que le acusa de espiar para el gobierno chino a través de sus dispositivos.

La noticia se conoce en el día en el que, además, Vodafone ha dado su veredicto sobre los equipos de Huawei, que vetó de su núcleo de red en enero. La compañía británica ha certificado su seguridad y volverá a trabajar con normalidad con la empresa china, tras lanzar hace unos días la primera red 5G comercial en España.

Abaratar el precio de nuestros productos para incrementar las ventas no está en ningún caso contemplado" Walter Ji, presidente de Consumo de Huawei en Europa

Cifras de venta

Huawei ha acusado las críticas y vetos de Estados Unidos -Donald Trump la ha excluido del desarrollo del 5G en el país-, pero desde la compañía aseguran que se va recuperando la normalidad.

"En los últimos días, si hablamos desde que se produjo la caída de las ventas, hemos experimentado un crecimiento porcentual de las ventas de dos dígitos", ha asegurado Ji, sin querer entrar en más detalles sobre el punto de partida de este crecimiento.

El directivo ha manifestado que existe una "gran desinformación" en torno a la crisis con Estados Unidos y lo que pasará o dejará de pasar con los teléfonos móviles de la compañía.

"No sucederá nada raro con los teléfonos que los usuarios ya tienen en su poder, y no hay ninguna evidencia que haga pensar que vaya a pasar algo distinto con los que comercialicemos en el futuro", ha explicado Ji.

Sin política de descuentos

En cuanto a informaciones sobre descuentos en teléfonos móviles de Huawei de hasta un 40% para fortalecer las compras, Ji ha desmentido taxativamente que se esté apostando por una política de este tipo para empujar el repunte de las cifras.

"No está en nuestros planes realizar descuentos sobre nuestros dispositivos en ningún caso. Abaratar los precios es un escenario que no contemplemos", ha aseverado el directivo. Las webs que ofrecían estos descuentos lo hacían sobre productos con un tiempo considerable en el mercado y no son webs oficiales de la compañía.

Sin noticias del lanzamiento del Mate 30

Walter Ji no ha manifestado cuándo se lanzará, o si se lanzará, el Mate 30 Pro y el Mate 30, buques insignia de la serie más cargada de tecnología del fabricante.

Atendiendo a las fechas que suele manejar Huawei, el lanzamiento debería producirse en otoño del presente año, pero no se facilitan datos al respecto, si bien la compañía nunca lo hace.

"Estamos desarrollando el producto, pero no podemos decir nada más. Nadie sabe lo que puede pasar en el futuro, pero no es menos cierto que nunca comentamos cuándo vamos a lanzar nuestros productos", concluye.