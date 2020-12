Técnicos de Hacienda denuncian que llevan años pidiendo una investigación al Emérito

Tras la regularización fiscal que ha realizado esta semana el rey emérito -lo que le exime de incurrir en delito si su declaración ha sido veraz y completa-, el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) ha denunciado que ellos llevaban años pidiendo a la Agencia Tributaria (AEAT) que iniciara una investigación.

Si esto hubiera sucedido, Juan Carlos I no podría haber regularizado de forma espontánea y voluntaria, sin requerimiento previo, su situación fiscal y estaría expuesto a haber incurrido en algún delito.

"Siempre lo hemos pedido públicamente. Llevamos desde 2017 pidiéndoselo a la Agencia Tributaria. En marzo de este año fue la última vez, con ocasión del comunicado de la Casa Real cuando el rey emérito renunció a la herencia. También lo pedimos cuando llegó a la fiscalía anticorrupción y al Supremo. ¿Por qué no se ha llevado a cabo? Es la pregunta del millón para la Agencia Tributaria de entonces y la de ahora", denuncia José María Mollinedo, secretario general de Gestha, en conversación con Vozpópuli.

Según los técnicos del Ministerio ha habido indicios suficientes de la comisión de presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, lo que podría haber habilitado a la AEAT para iniciar una investigación, como habría hecho con cualquier contribuyente.

Esta institución no quiere confirmar a este medio si esa investigación se ha realizado o no, ya que no pueden facilitar información de ningún contribuyente concreto, pero si hubiera sido así y le hubieran notificado al rey emérito la apertura de la investigación, éste no habría podido regularizar su situación fiscal.

Dudas sobre el procedimiento

Mollinedo explica además que este procedimiento de regularización está ideado para cuando a algún contribuyente se le olvida declarar algo y se da cuenta a posteriori. "Tiene que haber voluntariedad y espontaneidad. Aquí, en este caso, no hay demasiada espontaneidad y hay voluntariedad sólo entre comillas, por el hecho de que no ha habido requerimiento previo", apunta.

Pese a que Hacienda no ha hecho requerimientos oficiales a Juan Carlos I, una información publicada en El País desveló el domingo que ambas partes han mantenido conversaciones extraoficiales en las que la AEAT podría haberle animado a llevar a cabo su regularización, algo poco común y peligroso para ambos, como explicaba este jueves Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, en un análisis publicado en este medio.

"Una queja que hemos planteado desde hace mucho tiempo es la falta de acción de la AEAT, sobre todo en actuaciones que afectan a personas relevantes, como pudo ocurrir con la familia Botín en el año 2010 y su cuenta en el HSBC en Suiza", recuerda el secretario general de Gestha.

Desde que los asuntos fiscales del Emérito se han judicializado, la Agencia Tributaria ha actuado sólo a petición de los jueces y asume que no pueden iniciar una investigación paralela por su cuenta.