Los técnicos dan la razón a Sánchez: no se pueden publicar los nombres de la amnistía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este martes lo que era casi un secreto a voces: no publicará los nombres de las personas que se cogieron a la amnistía fiscal que puso en marcha el PP en el año 2012 como había prometido antes de ser presidente. Y es que, según sus palabras, la ley se lo impide. ¿Es cierto? Los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, dan la razón a Sánchez y aseguran que es imposible publicarlos.

¿Por qué? Fundamentalmente por dos motivos: por la confidencialidad que se garantizó al aprobar la amnistía y por la irretroactividad que asegura la Constitución. El artículo 9.3 garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas y la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Los partidarios de publicar los nombres, como Ignacio Ruiz-Jarabo, que fue director de la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001, dicen que no se aplica la irretroactividad porque los nombres no se publicarían para imponer sanciones o multas a los afectados. Pero los técnicos recuerdan que el artículo hace referencia también a disposiciones no favorables y restrictivas y creen que eso tumba el argumento de Jarabo.

Además, en declaraciones a Vozpópuli, recuerdan que en su momento se ofreció a los aministados una absoluta confidencialidad amparándose en el derecho a la intimidad, algo que no podría alterarse ahora con una ley tributaria. Con toda probabilidad esa ley acabaría siendo impugnada y declarada inconstitucional.

La lista de morosos

Y ¿por qué sí se puede publicar la lista de morosos? Hay diferencias. Por ejemplo, en este caso no se podría aplicar la irretroactividad de la que hablamos porque se trata de personas que deben a Hacienda en ese momento, no de deudas del pasado. Además, la publicación de la lista se utiliza como elemento disuasorio para que los morosos paguen sus deudas y eviten la publicación de sus nombres.

Este elemento disuasorio, que los técnicos consideran fundamental cuando se habla de publicar nombres de contribuyentes concretos, no se podría aplicar en la supuesta lista de los amnistiados. Ellos no tendrían la opción de pagar su deuda y evitar salir en la lista.

De hecho, los técnicos creen que la única vía que podría explorar Sánchez para publicar estos nombres consistiría en utilizar los datos que demuestran que algunos de los presentaron en su día la declaración tributaria especial son hoy también morosos con la Hacienda Pública. Esas personas podrían salir en la nueva lista de morosos con un apéndice que especificara que en su día se acogieron a la amnistía.

El PSOE ha consultado el tema a la Abogacía del Estado y se ha dado cuenta de que no es posible publicar los nombres

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, cree que en este caso sí podrían publicarse los nombres porque todas las personas tendrían la oportunidad de evitarlo saldando sus cuentas con Hacienda. Y saldrían unos cuantos nombres porque, según dijo en su día el anterior director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, el cruce de datos demostraba que un 14% de los amnistiados seguían debiendo dinero al fisco.

Según Mollinedo, Sánchez se dejó llevar por el fuerte debate político que suscitó la aprobación de la amnistía en su momento y la sentencia que la declaró inconstitucional años después para asegurar que publicaría los nombres si llegaba a La Moncloa. Y ahora el PSOE ha hecho una consulta a la Abogacía del Estado y se ha dado cuenta de que no es posible.

Y como no puede publicar los nombres, ha decido remitir a las Cortes un proyecto de ley para impedir nuevas amnistías fiscales, algo que ya prometió el PSOE en el año 1992 pero que nunca llegó a materializarse en una norma. Veremos si esta vez ocurre.