Tebas descarta sanciones para Osasuna tras reconocer su exgerente amaño de partidos

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha descartado un eventual descenso de Osasuna a segunda división tras reconocer el exgerente de la entidad navarra, Ángel Vizcay, amaños de partidos durante las temporadas 2012-2013 y 2013-2014 precisamente para evitar el descenso a segunda del club que finalmente se consumó en la 2014.

"Descarto un descenso porque Osasuna no puede salir con ningún tipo de condena en este juicio - el que se celebra en estos momentos en Pamplona- porque no está imputado como persona jurídica. Es imposible", ha afirmado el jefe de la Patronal del fútbol. Osasuna es, junto a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Bilbao, un "club" y no una Sociedad Anónima Deportiva, en cuyo caso pertenecería a sus dueños. En el juicio, La Liga es acusación popular y están acusados con penas de hasta casi 15 años de cárcel seis exdirectivos del club rojillo, tres jugadores del Betis y dos agentes inmobiliarios que habrían servido de pantalla para cursar los pagos.

Es de notar, igualmente, que el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en su artículo 75, expresa que toda conducta dirigida a la predeterminación de resultados, será considerada como infracción muy grave, y será sancionada con la inhabilitación de entre dos y cinco años; y con la deducción de seis puntos de la clasificación de los clubes implicados.

Apunta a Archanco

El exgerente de Osasuna ha confesado pagos al Betis, Español, Valladolid y Getafe durante las temporadas 2013 y 2014 por valor de alrededor de dos millones euros para que dichos clubes se dejaran ganar o empaten, y ha avisado que de esa práctica era conocedora la Junta Directiva. También ha señalado que comunicó los hechos a La Liga y que esta le prometió que no sancionaría a Osasuna.

Por su parte, y a preguntas sobre el caso en un evento en Madrid, Tebas ha seguido la misma línea que al ser preguntado anteriormente por este medio sobre eventuales sanciones para el Valladolid con motivo de la reciente Operación Oikos. "No descenderá ningún club sin implicación directa".

Otras palabras ha tenido el jefe de la patronal para con el expresidente del club navarro, Miguel Archanco, sobre quien dijo que "lo tiene complicado en el juicio". "Él sabe lo que hizo, somos inflexibles con la corrupción en el deporte", ha dicho Tebas, sobre la acusación de Archanco de un presunto complot en su contra.