Los taxistas de Barcelona ven competencia desleal en la app Mytaxi y la Justicia lo niega

La Audiencia Provincial de Barcelona niega que exista competencia desleal por parte de la aplicación Mytaxi hacia dicho sector con sus descuentos de hasta el 50%. Esta es la segunda vez que la Justicia falla en su contra, pues el caso se remonta a marzo de 2017, cuando la Confederación Nacional del Taxi (CNT) de Barcelona demandó a la plataforma ante el Juzgado de lo Mercantil.

En aquel entonces, el juzgado negó que se diera dicho delito y ahora la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación que presentó la Confederación tras la primera sentencia al considerar que "en cuanto a las promociones de 2015 -que son las que aquí se discuten- podían consistir en un bono de 5 o 10 euros o un descuento de 50%. Se realizaron con ocasión del lanzamiento de la plataforma o en determinados trayectos, pero (...) siempre de forma puntual".

En este sentido, estima que "no se ha acreditado que Mytaxi (...) ostente una situación de dominio ni que sus promociones sean continuas, sistemáticas ni de un nivel de agresividad que suponga una estrategia destinada a la expulsión de la actora del mercado".

La 'app' "no presta un servicio de taxi por lo que no se le pueden aplicar las tarifas correspondientes, tarifas que en ningún caso son infringidas"

Además, la Audiencia alega que Mytaxi ejerce de intermediario entre el cliente y el taxista, y éste último no tiene relación de exclusividad con la plataforma, sino que puede darse de baja en cualquier momento y puede, incluso, negarse a realizar el servicio.

La 'app' "no presta un servicio de taxi por lo que no se le pueden aplicar las tarifas correspondientes, tarifas que en ningún caso son infringidas, puesto que los taxistas reciben la retribución de su servicio en atención a las mismas y de conformidad con el artículo 47 del Reglamento Metropolitano del Taxi (RMT), siendo las promociones por cuenta y riesgo de la aplicación", sentencia. No obstante, ahora CNT tiene veinte días para interponer un recurso de casación.

Mytaxi quita la palabra 'taxi' de su nombre

Este verano Mytaxi pasará a llamarse Free Now. La app desembarcó en Barcelona en 2011, para extenderse más tarde a Madrid (2012) y a Valencia y Sevilla (2015). A través de la aplicación y mediante localización por GPS, se pone en contacto a usuarios que deseen realizar un trayecto y a taxistas que están dados de alta en la plataforma. En España cuenta con 7.500 taxistas afiliados del total de 32.500 licencias existentes en nuestro país.