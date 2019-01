El taxi amenaza con paralizar este viernes Barcelona si la Generalitat no cumple

Los taxistas en Barcelona esperan este viernes el documento final de la Generalitat para regular las VTC. No obstante, representantes del sector han afirmado a Vozpópuli que la huelga indefinida planea aún en el sector en el caso en que la Generalitat entregue la competencia al Área Metropolitana de Barcelona.

Y es que, si la ordenanza municipal es recurrida por las VTC, entraría en acción la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyos dictámenes son vinculantes en este caso y por tanto podría anularla. Estas exigencias se producen a pocas semanas de que se celebre el Mobile World Congress (MWC) y que el sector promete boicotear si no cumplen con sus exigencias.

Por este motivo, los taxistas de Barcelona han exigido que sea la Generalitat la que regule el tiempo de precontratación. Y es que, al ser una ley autonómica sólo podría ser recurrida por el Gobierno de España, que ha dejado esta competencia a los ejecutivos autonómicos. En el caso de que los socialistas de Pedro Sánchez lleven la medida al Tribunal Constitucional, los taxistas ganarían tiempo hasta que se pronuncie este tribunal, que podría tardar años en deliberar sobre esta cuestión.

Por contra, los grandes perjudicados por esta vía serían las VTCs, ya que no podrían prestar su servicio hasta tener una sentencia favorable. Según ha podido conocer Vozpópuli, los taxistas se contentarían con una espera de hasta seis horas, aunque han exigido en las negociaciones un tiempo de 24 horas. Las VTCs aseguraron que cualquier imposición de tiempo de espera sería definitivo para su negocio.

Madrid será el siguiente punto

Los taxistas de Madrid también mueven ficha en sus amenazas a la administración. Las principales asociaciones del sector del taxi decidieron este miércoles, a través de una votación, que acudirán a la huelga el próximo 21 de enero a partir de las seis de la mañana.

Un envite que ha intentado frenar este jueves el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, con una oferta de "reforma exprés" de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos que irá encaminada en la defensa de sus derechos. Esta propuesta será revisada por los taxistas en una reunión el próximo lunes.

No obstante, según señalan fuentes del sector, la convocatoria de huelga no se va a desconvocar, “porque ha sido aprobada por mayoría del sector del taxi y no es suficiente una declaración de intenciones para frenar esta iniciativa”. En este sentido, existe otra amenaza por parte del sector "más radical" del taxi de bloquear Madrid, como sucediese este verano, si la Comunidad no comienza a regular desde esta semana las VTCs.

El otro frente es el Ayuntamiento de Madrid. Una administración que ha mostrado su defensa al sector del taxi, pero que todavía no ha puesto en marcha una iniciativa que agrade al sector. “Nos preocupa de sobremanera la falta de acción en Cibeles, el gobierno de Manuela Carmena actúa como si esto no fuera con ellos, provocando, a través de su dejadez y negligencia, un perjuicio a nuestro sector y a todos los ciudadanos de Madrid”, apunta Miguel Ángel Leal, presidente de Asociación Gremial de Auto-Taxi de Madrid.

Las VTC piden a Madrid no ceder

Unauto VTC, la asociación que representa al 90% del sector en España, ha pedido al presidente de la Comunidad de Madrid que no ceda ante las amenazas de los sectores más radicales del taxi de bloquear Fitur.

“Parece mentira que el chantaje y las amenazas sean la fórmula para forzar una regulación innecesaria. Lo que el taxi pretende es eliminar a su competencia, sin importar la supresión de miles de puestos de trabajos y la libertad de movimiento de millones de ciudadanos”, ha declarado Eduardo Martín, presidente de Unauto VTC.

Unauto VTC ha vuelto a pedir que no se incurra en una regulación precipitada e injusta para satisfacer las exigencias del taxi. No obstante, lo que parece seguro es que en los próximos días habrá cambios regulatorios o bloqueo de las dos principales ciudades de España.