Las comunidades del PP y la patronal de las VTC preparan su denuncia contra Fomento

Sólo queda un día para el señalado 28 de septiembre. Una fecha donde, si ningún giro extraño lo impide, el Consejo de Ministros aprobará un decreto para que las competencias del sector de vehículos de alquiler con conductor (VTC) pueda ser asumido por las comunidades autónomas. Una de las reclamaciones del taxi en su mediática huelga de finales de julio.

Una medida que puede cambiar el mapa actual de la movilidad en las principales ciudades. Y, por ello, las reuniones entre el Ministerio de Fomento, taxis, VTCs, empresas y comunidades autónomas se han acelerado en esta semana. Pero el decreto sigue siendo 'top secret' y los principales afectados ya preparan su respuesta a esta inminente decisión del Ejecutivo.

"A pocos días del anunciado Real Decreto Ley para transferir las competencias de las VTC a las Comunidades Autónomas, ni la asociación que representa al 90% de las VTC, ni las CCAA, según han manifestado varias de ellas hoy, han sido convocadas por el Ministerio de Fomento para conocer el contenido del texto", indican desde la patronal de Unauto VTC.

Un escenario que consideran "absurdo". Esta organismo prepara su denuncia indicando que es "inaceptable" que "en un Estado de derecho se regule en contra del interés general, a espaldas de los sectores afectados y de las comunidades autónomas, sólo para favorecer a un sector concreto y han reiterado su disposición a reunirse con Fomento para lograr una regulación justa que atienda al interés general", añaden.

Este mismo miércoles ha existido otro encuentro entre el equipo de José Luis Ábalos y la plataforma Cabify

Entre todas estas reacciones, los despachos de Fomento echan humo con las reuniones con los representantes con los diferentes actores. Este mismo miércoles ha existido otro encuentro entre el equipo de José Luis Ábalos y la plataforma Cabify. Un encuentro que confirman fuentes cercanas a ambos bandos, pero que informan que poco se puede desvelar. Un 'ocultísmo' de este proceso que abre la puerta a una sorpresa de última hora este viernes que podría provocar una reacción muy negativa del taxi, según apuntan desde el sector.

Las comunidades del PP, en pie de guerra

La Comunidad de Madrid, La Rioja, Galicia, Castilla León y Murcia exigen al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el documento y la convocatoria de una conferencia sectorial con las comunidades autónomas dada la importancia de la materia. Todas ellas comparten que están gobernadas por el Partido Popular. Una similitudes que les ha facilitado este miércoles reunirse para preparar 'el contraataque' a este movimiento del Gobierno.

Aunque el principal problema de todas estas comunidades lo tiene Madrid. La comunidad con mayor número de licencias VTCs y que tendrá una mayor responsabilidad en el momento de aprobarse este decreto. Por ello, la consejera madrileña de Transportes, Rosalía Gonzalo, ha asumido el papel de portavoz de este grupo.

Rosalía Gonzalo ha advertido de que no ha recibido información del Gobierno sobre la inminente regulación y que ello establece "un precedente hasta ahora desconocido" en el país. En su opinión, "no se puede elaborar un texto al margen de las comunidades" en algo que no son partícipes sino responsables.

Según aseguró, el pasado mes de agosto, tras la huelga del sector del taxi, desde el Ministerio les aseguraron que conocerían el texto. "Pero esto no se ha producido", aseveró. Unas concesiones que consideran que si ha tenido el ayuntamiento de Barcelona, un organismo con especial relevancia en este proceso, y que tiene un papel muy relevante en todo el proceso.