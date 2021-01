El Supremo dicta nuevas condenas por el IRPH sin esperar a la Justicia europea

El pasado jueves 21 de enero el Tribunal Supremo volvió a desestimar un recurso de casación referido a un caso de hipotecas en IRPH por considerar que dicho índice no es abusivo. "No se puede determinar por sí mismo la nulidad de la condición general litigiosa, porque la falta de transparencia no determina per se lanulidad de la cláusula, sino que, al tratarse de una estipulación sobre un elemento esencial del contrato -el precio-, únicamente permite realizar un control de contenido sobre dicha cláusula", señala la sentencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

Este nuevo caso no tendría relevancia si no fuera porque existen, actualmente, dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que aclare ciertas dudas que aún existen.

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instrucción 2 de Ibiza, Carmen Robles Zamora, y el titular del Juzgado 38 de Barcelona, Francisco González de Audicana, han pedido más información ante las diferentes interpretaciones que se están dando en lo tribunales españoles al detectar falta de transparencia pero no abusividad en las hipotecas referenciadas al IRPH.

El TJUE estableció, en su sentencia de marzo, que la falta de transparencia comportaba abusividad y, por lo tanto, el contrato es nulo, mientras que el Supremo español dice que esa falta de transparencia no comporta obligatoriamente abusividad y el contrato puede no ser nulo.

La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, señala a este medioque con esta nueva sentencia se le está "hurtando a los afectados la posibilidad de que el TJUE aclare aún más esta cuestión" y teme que "el Supremo, finalmente, tenga que rectificar, como ya sucedió con el tema de la cláusula suelo".

Y es que la asociación ha constatado que hasta medio centenar de recursos de casación sobre IRPH han quedado inadmitidos a trámite aun cuando están pendientes de conocerse las nuevas aclaraciones que exigen los juzgados anteriormente mencionados.

La denuncia de Asufin

Por el contrario, el Supremo está admitiendo a trámite los recursos que los bancos han perdido, como el caso de Bankia frente a Asufin, ganado por la asociación a favor de uno de sus asociados, en primera instancia y en la Audiencia Provincial de Madrid.

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Barcelona anunció el pasado mes de diciembre que no suspenderá los procedimientos de IRPH pendientes. En providencia fechada el pasado 7 de diciembre, razona que “sólo si este tribunal tuviera las mismas dudas sobre la interpretación del Derecho de la Unión Europea” estaría justificada la suspensión del recurso, lo que abre la puerta a que esta instancia tramite todos los procedimientos pendientes.

"Con esta decisión, se condena a los consumidores a una sentencia desfavorable a pesar de que sus asuntos deberían juzgarse disponiendo de toda la información que dará el TJUE una vez resuelva las nuevas dudas planteadas", afirman desde Asufin.

Asimismo, esta asociación critica que las cinco sentencias sobre IRPH que dictó la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo a finales de septiembre de 2020 (a la que se suma esta sexta) fueron dictadas de manera retorcida porque concluyeron que la cláusula de IRPH puede ser no transparente pero puede no ser abusiva.