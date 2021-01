La banca, en vilo ante la guerra judicial de Santander por violar la ley antiblanqueo

El Tribunal Supremo tiene en sus manos dos importantes decisiones que afectarán al futuro del sector financiero. La Sala de lo Contencioso del alto tribunal acaba de admitir a trámite un recurso de casación presentado por Banco Santander para intentar tumbar una sanción de 2,6 millones que le impuso el Ministerio de Economía por vulnerar la normativa de blanqueo de capitales en marzo de 2018, según el auto consultado por Vozpópuli. En concreto, el banco quiere demostrar que no cometió ningún delito tras no comprobar la titularidad real de 143 cuentas segregadas de una cuenta global (cuenta ómnibus) que pertenecía a JP Morgan.

Santander, a través de su filial Santander Securities Services, ofrece servicios de subcustodia de valores a clientes institucionales (llamados custodios) que tienen estatus de entidad financiera en la Unión Europea pero que necesitan “designar subcustodios en mercados donde no tienen presencia operativa”, señala el Supremo.

Santander entiende que al no tratarse de clientes directos de la entidad no está obligada a comprobar la titularidad real de las cuentas y, por tanto, la ley le exime de hacer estas labores de comprobación, interpretación que no comparte Economía.

Santander tumbó varias sanciones

En un principio, el ministerio sancionó al banco con 4 millones de euros por esta falta de diligencia, pero la entidad logró rebajar la sanción hasta los 2,6 millones en la Audiencia Nacional tras presentar un informe pericial en el que demostró que algunas de esas cuentas correspondían a clientes directos de Santander y no podían calificarse como cuentas de valores segregadas.

No obstante, esta sanción es la punta del iceberg de una factura mucho más abultada que los hombres de Ana Botín han logrado reducir en los tribunales. La raíz del conflicto con Economía se remonta a una orden fechada el 1 de marzo de 2018, con el ministro Luis de Guindos a la cabeza, que impuso un total de seis sanciones a Santander: una de cuatro millones de euros (por no identificar los titulares reales de las cuentas), otra de 2,5 millones (por no comunicar indicios de delito a las autoridades) y cuatro de un millón de euros cada una (por no recabar información sobre las intenciones de los inversores, por no aplicar medidas de diligencia y por no aprobar por escrito y aprobar políticas de control interno adecuadas). En total, la friolera de 10,5 millones de euros.

En un principio, Santander recurrió todas las sanciones y logró una importante victoria en la Audiencia Nacional. A finales de 2019, la Sala de lo Contencioso declaró nulas todas las sanciones excepto la referida a la obligación de recabar información sobre el propósito de los negocios de los inversores (un millón de euros) y rebajó la de cuatro millones a 2,6 millones tras dar por válido una parte del citado informe pericial presentado por el banco.

Tras este pronunciamiento, tanto Santander como el Ministerio de Economía, representado por la Abogacía del Estado, presentaron sendos recursos de casación. Y no solo ha sido admitido a trámite el del banco, también el de la Abogacía del Estado, que también marcará la línea de actuación de las entidades financieras.

En el caso del banco, Santander quiere que el alto tribunal precise el alcance de la obligación de comprobar el titular real de una cuenta cuando el titular real es el cliente de un cliente institucional (en este caso, JP Morgan) que ya está sujeto a las normas previstas por ser entidad financiera que opera en la Unión Europea. En definitiva, aclarar si está o no obligado a comprobar la titularidad real de las citadas cuentas cuando se actúa en calidad de subcustodio.

El Supremo acepta la alegación de Santander de que no hay jurisprudencia sobre este asunto concreto para manifestarse. En concreto, el banco precisa que la sala se ha pronunciado en ocho ocasiones en el ámbito de la ley de prevención de blanqueo de capitales pero sin abordar nunca la cuestión jurídica que se plantea ahora.

Si el tribunal da la razón al banco, librará a los de Botín de desembolsar 2,6 millones a las arcas públicas y señalará el camino al resto de entidades financieras sobre cómo actuar ante casos similares.

Marcará el futuro del sector

Y es que la entidad señala que “el caso planteado es susceptible de afectar a un gran número de situaciones y puede tener un impacto significativo en la actuación de las entidades de custodia y las de subcustodia, imponiendo a las entidades españolas una carga que sus competidoras europeas no tienen que soportar cuando se relacionan con otras entidades financieras plenamente sujetas a normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo equivalente”, reza el auto del Supremo, fechado el pasado 18 de diciembre.

Por otro lado, cabe señalar que el banco no ha recurrido la sanción de un millón de euros por no cumplir con su obligación de recabar información sobre las intenciones de los inversores, por lo que esa multa ya es firme y es, por ahora, la única que ya ha pagado.

Por su parte, la Abogacía del Estado quiere que el Supremo precise qué debe entenderse exactamente por “indicio”. En su opinión, la sentencia de la Audiencia Nacional hace una interpretación restrictiva de este término al equipararlo al de “certeza”, cuando debería acercarse más, siempre según su criterio en base a las directivas europeas, al de “sospecha”. En resumen, se trata de determinar el alcance de la obligación de las entidades financieras a la hora de comunicar a las autoridades antiblanqueo posibles actividades ilícitas. El Supremo admite que no existe jurisprudencia de la sala en la que aborde el contenido y alcance de la noción, de ahí que también haya admitido a trámite este recurso.

Este planteamiento de los abogados de Economía resulta especialmente interesante habida cuenta de que la citada sentencia de la Audiencia Nacional cuenta con un voto particular, suscrito por dos magistradas, en el que se cuestiona la decisión de la sala de dar por bueno que Santander no tenía indicios suficientes como para haber comunicado al Sepblac actividades anómalas. En opinión de dos de los cuatro miembros de la sala, la sentencia ofrece una visión reduccionista “que remite las sospechas a factores de riesgo y no a indicios.”

Si el Supremo decide mantener esa concepción restrictiva del término, la Abogacía advierte que muchas operaciones se quedarán sin comunicar, lo que tendrá “un grave impacto en la finalidad preventiva de la norma”.