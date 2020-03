Los 'súper' ocultan a los sindicatos los datos de contagios en sus filas

Son, junto con el personal sanitario, unos de los trabajadores más expuestos al contagio del coronavirus. Los empleados de los supermercados, que trabajan en primera línea desde que se decretó el estado de alarma, han visto cómo con el paso de los días las cadenas han incrementado las medidas de protección. No obstante, ha sido inevitable que se hayan dado contagios que, sin embargo, no han visto la luz.

Es lo que denuncian desde los sindicatos, que señalan que las cadenas de supermercados no han dado parte de personas afectadas por el virus en sus filas a ninguno de ellos, así como tampoco les han comunicado si han activado protocolos concretos al saber de algún contagio, como podría ser activar la cuarentena para los compañeros más cercanos.

En una carta a la que ha tenido acceso Vozpópuli, firmada por el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, Miguel Ángel Cilleros, y dirigida a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, el sindicato insiste en que "el escenario está muy lejos de poder garantizar un espacio seguro".

En esta línea, Cilleros denuncia que las empresas no están facilitando los datos globales de afectación en estos casos, "pero nuestra presencia, como organización, en los centros de trabajo, nos acerca a la realidad de los positivos por tienda". "Los protocolos instaurados por muchas empresas han llegado tarde, eso ya no podemosarreglarlo, y en estos días están empezando a dar la cara los contagios fruto de esa inoperancia, pero es que, la protección, sigue sin ser una realidad plena", denuncia Cilleros en la misiva dirigida a la ministra.

¿Desprotección?

Desde Fetico, otro de los sindicatos que reconocen no tener constancia de datos de contagio en los supermercados por no darlos las cadenas, apuntan a que las medidas que se han ido implementado en los últimos días (mamparas en las cajas, gel y guantes en la entrada, limitación de aforo, etc.) están sirviendo para proteger más a los empleados.

"Es cierto que en los primeros días fue complicado de gestionar, puesto que nadie estaba preparado, pero se están tomando medidas", aseguran fuentes del sindicato. Un extremo que comparten desde UGT, que apunta que los equipos de protección individual comienzan a llegar prácticamente a toda la plantilla y las mamparas de seguridad en las cajas ya se hacen extensibles a casi todas las cadenas de distribuciónalimentaria. No obstante, insisten desde este sindicato, "la higiene y desinfección especial es la gran ausente en esta fase de la pandemia".

En su carta, Cilleros denuncia: "La desinfección del entorno del centro comercial lo hacen, en la mayoría de los casos, las propias plantillas, con herramientas muy básicas y a puerta abierta al público". En esta línea, solicita a Maroto que considere al colectivo de trabajadores como un colectivo de riesgo y "se instrumentalicen las medidas oportunas para que el derecho a la salud se vea cumplido".