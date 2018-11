Así subirán las cuotas de los autónomos el año que viene

Tras semanas de idas y venidas, el Gobierno y las organizaciones que representan a los trabajadores autónomoshan llegado a un acuerdo para la subida de la cuota que pagará este colectivo en 2019. ¿Eres autónomo y quieres saber cómo va a afectarte este pacto? Lee atentamente este artículo para saber cuánto tendrás que pagar el año que viene.

En 2018, los trabajadores por cuenta propia están pagando unos 278 euros a la Seguridad Social. Esa cantidad resulta de aplicar del tipo de 29,8% a la base mínima de 932,7 euros, que es la que eligen la mayor parte de los trabajadores por cuenta propia a la hora de cotizar.

¿Y que se financia con esa cuota? Las contigencias comunes (pensiones) y la incapacidad temporal. Cotizar para cobrar el paro y las contigencias profesionales era, hasta ahora, algo voluntario que no muchos autónomos no querían hacer para no tener que pagar más cada mes.

Pero en 2019 las cosas van a cambiar. Los autónomos tendrán que cotizar por todas las contingencias, igual que los asalariados, y también por la formación, lo que les obligará a pagar algo más al sistema cada mes a cambio de recibir prestaciones mejores del mismo cuando las necesiten.

Así queda la nueva cuota

La base mínima de cotización sube un 1,25% y pasa de 932,7 a 944,35 euros. Y el tipo sube del 29,8% al 30%. A partir de esos dos incrementos, la cuota final se va de los 278 euros de ahora a algo más de 283 euros, cinco euros más al mes, lejos de los primeros planteamientos que se han puesto sobre la mesa.

Y es que los autónomos han peleado duro en los últimos días y han conseguido salirse con la suya. No hay que olvidar que el Gobierno ha hecho planteamientos mucho más ambiciosos que pasaban por elevar la cuota de este tipo de trabajadores casi 20 euros más al mes.

¿Qué reciben los autónomos a cambio de pagar un poco más al mes? La respuesta es sencilla: mejores prestaciones. Tendrán más paro, derecho a cobrar la baja por accidentes de trabajo desde el segundo día y una bonificación del 100% de la cuota desde el segundo mes en casos de incapacidad temporal prolongada.

La base y el tipo seguirán subiendo hasta que se acuerde un sistema para cotizar por ingresos reales

Los tipos y las bases seguirán subiendo en 2020 y 2021 hasta que la Administración de la Seguridad Social, que ha comenzado a cruzar datos ya con la Agencia Tributaria, y las organizaciones sean capaces de pactar un sistema de cotización basado en ingresos reales.

El Gobierno se ha comprometido a presentar un primer documento en enero de 2019 para intentar cerrar un acuerdo a lo largo del año. Además, dentro de esta negociación dará prioridad a una propuesta dirigida a los autónomos cuyos ingresos reales sean inferiores a los del Salario Mínimo.