Ruiz-Jarabo: “Es difícil entender la subida de sueldo de los funcionarios, son los únicos a salvo de la crisis”

Ignacio Ruiz-Jarabo, inspector de Hacienda y ex director general de la Agencia Tributaria, se muestra preocupado por el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 que acaba de presentar el Gobierno y que, en su opinión, aumentará la presión fiscal de las clases medias.

En una entrevista con Vozpópuli, el experto en fiscalidad lamenta que las cuentas de Pedro Sánchez no son realistas y advierte de que no son buenas para la necesaria consolidación fiscal y reducción del déficit público.

Pregunta.- ¿Qué valoración hace de los Presupuestos para 2021?

Respuesta.- Por la parte de los ingresos considero que los Presupuestos son ciencia ficción. Plantean un incremento de la recaudación tributaria difícilmente creíble con la crisis que se avecina. Por ejemplo, las previsiones que hacen de cómo va a acabar el año es de una bajada de recaudación del 5,5%, pero a 31 de agosto según datos de la Agencia Tributaria llevamos una caída del 10,5%, con lo que no es creíble la previsión de finalizar el año, y tampoco es creíble la previsión del año próximo.

Pero como el gasto sí se consuma, vamos a tener un déficit muy superior al previsto, lo que provocará un aumento de la deuda. Vamos a llegar a una deuda superior al 100% del PIB. Esto supone que cada español debe 25.000 euros, una familia corriente con dos hijos tiene una deuda de 100.000 euros. Es una situación que deberíamos tomarnos en serio y pensar si queremos que siga aumentando.

P.- ¿Cómo valora la subida de impuestos?

R.- Las subidas se producen en casi todos los impuestos que existen: el IRPF, el IVA, los impuestos especiales, las primas de seguros... Casi todos. Además de que han amenazado con nuevos tributos como el impuesto a la incineración. Que a la gente que se le muera un familiar, tal y como estamos ahora que muchos fallecimientos se producen por la crisis sanitaria, y tengan que pagar por eso...

El problema está en que nos venden que no nos preocupemos porque la subida solo va contra patrimonios y rentas altas. Va a subir tres puntos el IRPF a los que ganan más de 300.000 euros, será verdad, una medida que en términos recaudatorios es despreciable, aparte de que es malo hacerle esa subida a cualquier contribuyente.

Con eso intentan lavar sus conciencias o pretenden engañarnos, porque el impacto lo vamos a sufrir todos en el día a día. Es muy impactante.

El gran peso recaudatorio lo vamos a sufrir el grueso de los españoles"

P.- ¿Cómo afectará a la vida diaria de cualquier contribuyente?

R.- Se ve con un ejemplo. Me levanto por la mañana, salgo de casa y voy a llenar el depósito de mi coche diésel y tengo que pagar un 13% más de impuestos. Luego, abro las cartas que tengo en el buzón y me llegan los recibos de las primas de seguros del coche, de vida y de vivienda, y me han subido un 2% por la subida de impuestos. Me voy a hacer la compra y compro zumos para mis hijos y me han subido un 10% el impuesto, así que son más caros, y compro también otras cosas que tienen envases de plástico, así que el precio me sube otro 12% por los nuevos impuestos a los envases.

Es posible, además, que tenga que ir al dentista, al notario, al abogado... como son los contribuyentes con más rentas, a los que les van a subir los impuestos más, es posible que suban precios para resarcirse de esos incrementos, así que les voy a pagar un 3% más también.

Y luego, como me han reducido a un cuarta parte lo que puedo deducirme de inversión en planes de pensiones, pago entre un 8% y un 13% de más de IRPF. ¿Es verdad que son las rentas más altas las que van a soportar esto? No, somos todos. El gran peso recaudatorio lo vamos a sufrir el grueso de los españoles.

P.- Más allá de los ingresos, ¿qué valoración hace de los gastos?

R.- Los gastos no se han contenido, que es lo que requería la situación. Hay cosas que llaman la atención, como que aumenten un 25% el presupuesto de RTVE o del Ministerio de Educación, que no tiene prácticamente competencias, debería explicarlo la ministra Isabel Celaá. ¿Para coordinar mínimamente desde un despacho lo que hacen las 17 comunidades autónomas necesitan aumentar un 25% sus presupuestos?

Luego, ¿es razonable que se le suba el sueldo a los funcionarios? De acuerdo que es sólo un 0,9%, pero es que hay muchos funcionarios. Es una medida que es difícil de entender cuando los funcionarios son los únicos que están a salvo de la crisis económica. Creo que en el gasto no se ha hecho un esfuerzo de contención, y que ese dinero se podría haber utilizado para ampliar el gasto sanitario o en ayudas a los que sí están sufriendo la crisis, como autónomos o pymes.

Estos no son los Presupuestos que nos hacían falta. Un dato significativo es que somos el único país de nuestro entorno que ha propuesto subidas de impuestos"

P.- Cree que ellos sí necesitan un aumento del gasto...

R.- Los autónomos y las pequeñas y medianas empresas están cerrando. Y el que no ha cerrado está pensando en cerrar porque no llegan. Así que sí, todo lo que ha ido a incrementar el presupuesto de RTVE o del Ministerio de Educación o del sueldo de los funcionarios hubiera sido más útil ahorrarlo o destinarlo a que haya menos cierres de autónomos.

Yo creo que estos no son los Presupuestos que nos hacían falta. Un dato significativo es que somos el único país de nuestro entorno que ha propuesto subidas de impuestos: en el resto o se han congelado o se han reducido, y aquí los subimos.

Hay un argumento que siempre utilizan los partidarios de subir los impuestos que es un caballo de batalla: dicen que nuestra presión fiscal es muy inferior a la de Francia o Alemania, y es verdad, pero también lo es nuestra renta per cápita.

Todos estamos de acuerdo en que el sistema fiscal sea progresivo y el impuesto más progresivo es el IRPF. Todos decimos que el que gana 40.000 euros tiene que pagar un porcentaje mayor que el que gana 25.000. Pero luego la renta per cápita española es 25.000 y la renta per cápita alemana es 40.000, pero no vemos lógico que los alemanes paguen más porcentaje en impuestos que España.

Si en España queremos que el que gane 25.000 pague menos que el que gane 40.000, tenemos que aceptar que en España se pague menos que en Alemania.