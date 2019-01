La subida salarial que exigen los sindicatos ya está en marcha

Los sindicatos han anunciado una ola de movilizaciones para reivindicar una subida de salarios en España -porque se han mantenido prácticamente congelados entre 2013 y 2017 a pesar del crecimiento económico y de empleo- pero en realidad ese incremento ya ha empezado a producirse.

Según los últimos datos ajustados a la estacionalidad y el calendario del Instituto Nacional de Estadística (INE), los costes salariales de las empresas crecieron un 2,4% interanual en el tercer trimestre, un alza que no se veía en España desde el año 2011 y que según los expertos marcará un cambio de tendencia.

El Producto Interior Bruto (PIB) del país ha estado creciendo a tasas del 1,4% en 2014, del 3,4% en 2015, del 3,3% en 2016 y del 3,0% en 2017, mientras que la tasa de desempleo ha mejorado desde el máximo del 26,94% que marcó en el primer trimestre de 2013 a un nivel del 14,55% a cierre de septiembre del año pasado.

No obstante, ese buen comportamiento de la economía y el mercado laboral no se ha reflejado en los salarios hasta 2018, ya que entre 2013 y 2017 sólo crecieron un promedio del 0,4%, con los dos últimos años de este periodo en negativo.

El año 2018 podría marcar por tanto un punto de inflexión, según reconocen los expertos del Servicio de Estudios de CaixaBank, que auguran que la subida del 22,3% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros al mes y el alza del 2,25% (más un posible variable del 0,25%) para el sueldo de los empleados públicos contribuirá a esta recuperación.

La derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del Partido Popular del año 2012, lo que se conoce como ‘contrarreforma laboral’, también fomentará este incremento si finalmente se termina con la prevalencia del convenio de empresa sobre el de ámbito sectorial, algo que “permite bajar salarios injustificadamente”, según denuncian CCOO y UGT.

Por la misma línea van las conclusiones del último informe de Infoempleo y Adecco, según el cual el 65% de las empresas en España tiene intención de aumentar la retribución de sus empleados en 2019.

Más empleados con sueldos bajos

¿Por qué los salarios no han subido hasta ahora? Los expertos lo explican en primer lugar por la infrautilización de la fuerza laboral, y, por otro lado, por el hecho de que las perspectivas de inflación se hayan mantenido bajas -ya que si el coste de la vida no va a subir, los empresarios pueden defender que no es necesario subir los sueldos-.

Otra razón de peso se encuentra al analizar cómo se han comportado los distintos salarios. Según explican Marcel Jansen y Florentino Felgueroso, investigadores de Fedea, los salarios medianos de los trabajadores que no cambiaron de empleo han aumentado un 2% anual de forma continuada entre 2008 y 2017.

Por tanto, lo que ha provocado que el salario mediano se haya mantenido contenido ha sido la entrada mayoritaria al mercado laboral de trabajadores con salarios inferiores a la mediana.

"Las dinámicas más recientes no invitan al op­­timismo", apuntan

Según los expertos de CaixaBank, los aumentos de salario que se han producido este año han afectado a los extremos, es decir, a los que tienen un menor nivel de ingresos y a los que cuentan con nóminas más abultadas, lo que aporta cierto pesimismo a las perspectivas de incremento salarial para los próximos trimestres ya que podría no ser uniforme.

"Habrá que seguir de cerca cómo esta tendencia de recuperación progresiva de los salarios se materializa en los distintos niveles retributivos", advierten.