El Gobierno pide no crear "alarmismo" porque la luz subirá "sólo unos cuantos euros"

El Gobierno ha querido restar importancia este sábado a la subida del precio de la luz registrada en plena ola de frío por el temporal 'Filomena'. A pesar de que el precio de la luz se ha disparado un 27% en este arranque de 2021, alcanzando los 16,81 céntimos por kilovatio hora (kWh) con la tarifa regulada (PVPC), frente a los 13,24 céntimos del mismo periodo de 2020, según datos de Facua-Consumidores en Acción, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha pedido que no se cree "alarmismo" porque, según su versión, el incremento del precio mayorista de la luz se reflejará sólo "en unos cuantos " en la factura del consumidor final.

"No hay que generar alarma. Lo que está pasando estos días es muy llamativo pero el efecto final sobre el consumidor va a ser relativo. Y esto es muy importante que se comprenda, porque en un momento en el que la gente lo está pasando mal, generar angustia y la sensación de que va a subir la factura de la luz un 123% no es responsable. Y además, no es verdad, porque el recibo puede subir como mucho unos cuantos euros”, ha indicado la ministra y vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Rivera, en declaraciones al diario El País.

La ministra se ha defendido de las críticas de la oposición indicando que el Gobierno ha trabajado en los últimos dos años para cambiar el modelo en favor de las energías renovables que aseguren precios más bajos y estables.

Rechaza la empresa pública eléctrica que pide Podemos

No obstante, ha rechazado la idea de crear una empresa pública de electricidad como reclamaba Podemos, ahora su socio en el Gobierno. Para Ribera, el sistema funciona correctamente, y la subida de los precios se explica por el incremento de la demanda debido al temporal Filomena, que ha disparado a su vez los precios del gas natural y de los derechos de emisión de CO2.

En sus declaraciones a El País, la ministra ha afirmado que el incremento de los precios mayoristas de la electricidad solo afecta a los consumidores que tienen sus contratos indexados a ese precio y únicamente en la parte proporcional a los días del pico en precios en el 30% que representa ese coste en el total de la factura final, que además tiene otros conceptos (peajes, cargos e impuestos) que no se ven afectados por el mercado.

Sin embargo, según los datos recogidos por Facua durante los primeros siete días del año, la factura eléctrica del usuario medio se situaría en 80,71 euros, lo que representa un incremento del 19,3% sobre los 67,67 euros de las mismas fechas del año pasado.

Este análisis es sobre un consumidor medio de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales y que tiene una potencia contratada de 4,4 kW, señala la organización.