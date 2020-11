El Instituto de Estudios Económicos denuncia que el 80% de la subida de impuestos recaerá en las empresas

El Instituto de Estudios Económicos (IEE, adscrito a la patronal) ha denunciado este miércoles que el 80% de las nuevas subidas de impuestos contempladas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 recaerán sobre las empresas, lo que agravará la diferencia entre la presión fiscal española y la europea

"El impacto recaudatorio del total de impuestos será muy limitado, pero el 80% de las subidas de impuestos van a recaer en las empresas, cuando en España ya hay una presión fiscal del 34,6% en España frente al 32% de la UE. Esto va a generar una pérdida de competitividad de las compañías españolas", ha advertido Iñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE.

La subida más "dañina", en su opinión, será la que se producirá en el Impuesto de Sociedades al limitar al 95% la exención de dividendos, una limitación que existe en muy pocos países de Europa, ha dicho, y que supone una barrera para las compañías.

"Es una medida bastante incomprensible, que supone un retroceso porque se obtienen ingresos con doble imposición, penaliza a las empresas, va a condicionar la distribución de resultados, va a restar las posibilidades de repartir dividendos (cuando es la forma que tienen las empresas de facilitar ampliaciones de capital a futuro) y también supone una doble tributación, algo que puede ser muy sangrante en las cadenas de empresas. Habría que volver al sistema anterior y corregir al 100% la doble imposición", ha explicado Gregorio Izquierdo, director general del IEE.

En su opinión, en caso de que no se quisiera corregirla al 100%, habría que fijarse en modelos como el de Francia donde han puesto un 1% y no un 5% como en España.

La CEOE ha advertido al Gobierno del impacto que podría tener esta medida y espera que se tenga en cuenta su opinión en la tramitación parlamentaria de las cuentas.

Otros impuestos

Tampoco comparten la subida del IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas, ya que no entienden por qué, si no tiene un fin recaudatorio, se sube el IVA también a bebidas edulcoradas que no tengan azúcar.

"No creemos que sea el mejor momento tampoco para subir el impuesto al gasóleo, cuando afecta a uno de los sectores más importantes de España, el automóvil. Ni tampoco entendemos que se suba el impuesto de las primas de seguro, que va a afectar a muchas familias en uno de los momentos más difíciles", ha añadido.

El IEE defiende que el camino hacia la consolidación presupuestaria y la contención del déficit público no debe pasar por una subida de impuestos, sino que se debe lograr vía mayor eficiencia del gasto público. Según su estimación, si España lograra la eficiencia de gasto público media de la OCDE, podría recortar esta partida en 14 puntos de PIB, lo que redundaría en un ahorro de 52.000 millones de euros.