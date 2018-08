"Habrá subida en la factura del móvil, también para quienes no contraten fútbol"

Seguro que su cara les suena. Es el rostro de los consumidores. Denostado por las empresas, pone voz a la organización de consumidores y usuarios Facua, con sede en Sevilla (Andalucía). Charlamos sobre el estado del sector de las telecomunicaciones con Rubén Sánchez, el portavoz de Facua.

Al final los operadores de telecomunicaciones se han hecho con el fútbol, ¿provocará esto subidas en la factura?Habrá subida para todos, también para los que no tengan contratado el fútbol. Tienen que amortizar la compra de los derechos y pensamos que este incremento irá al global de los usuarios, nada nos hace pensar que vaya a suceder otra cosa.

Una subida más de muchas.

Los operadores siguen tensando la cuerda pero de momento no se rompe. El consumidor asume que tiene que pagar más. Las telecos lo han sabido vender bien.

¿Cómo está el precio de la factura de telecomunicaciones en España si la comparamos con Europa?

No tengo ese dato.

Nos hemos reunido con la ministra de Sanidad y Consumo, Carmen Montón, le hemos pedido que el Ministerio tenga potestad para sancionar a las empresas que no cumplan con el consumidor" Rubén Sánchez, portavoz de Facua

También es cierto que se paga menos que hace unos años. Hace unos diez yo pagaba 70 euros de teléfono, Ahora por ese precio tengo además fibra en casa, datos en el móvil, barra libre de llamadas, televisión...

Es todo una trampa para hacerle pagar más al cliente. Muchas de las redes de telecomunicaciones ya se han amortizado. Los operadores se encargaron de hacerlo muy deprisa. Además, ya no se utiliza tanto la voz como los datos. El usuario prefiere escribir por WhatsApp o Telegram y enviar un mensaje de voz antes que llamar. Se ha cambiado un servicio por otro, pero todo se usa sobre la misma red de telecomunicaciones. Lo que antes pagábamos por la voz ahora lo pagamos por los datos. La factura hoy en día es mucho mayor que en el año 2.000. Yo mismo pago más de 100 euros de factura de telecomunicaciones cuando hace 20 años la cifra era mucho menor. Pensar que las telecos, especialmente Movistar, Vodafone y Orange son más baratas es un espejismo.

¿Dónde estáis buscándole ahora las cosquillas a las compañías de telecomunicaciones?

En el fraude. Es algo que posiciona a las telecos como el sector más denunciado. Son los reyes del fraude y la situación no cambia. Ofertas engañosas, teleoperadores que mienten, contratos de permanencia con cláusulas abusivas, imposibilidad para darse de baja, servicios que se pagan pero no se han contratado... Las telecos llevan años robando al usuario. Las administraciones no actúan, no multan a quienes lo hacen. Son extraordinariamente pasivas ante el fraude. El hecho de que la potestad para multar la tengan las comunidades autónomas no ayuda.

¿Os habéis reunido con la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar social para trasladarle vuestras demandas?

Sí, la semana pasada tuvimos un pequeño encuentro con Carmen Montón y como a los anteriores gobiernos de este país le hemos pedido que el Ministerio de Sanidad tenga potestad para sancionar a las empresas que no cumplan con la ley de consumidores. Si no hay multas las empresas se ríen del Gobierno. También hemos pedido una regulación para el consumidor que se adapte a los nuevos tiempos y circunstancias. Volviendo a la telefonía móvil, pensamos que debería haber un control tarifario. Se debería establecer un máximo en los precios y que la lucha entre las compañías estuviera por debajo de ese precio. Pero se les ha permitido todo. Hace sólo unos años el precio por minuto desde el móvil era de 0,60 euros. Encima, el consumidor era el culpable si pagaba más por la factura. ¿Recuerdas cuando había una tarifa de mañana y otra distinta por la tarde? Si se pagaba mal la culpa era tuya por no saber elegir bien la tarifa. Con una intervención gubernamental de los precios esto no habría pasado. De hecho, el establecimiento de llamada, por ejemplo, sigue siendo un disparate. Las mayores telecos cobran 0,30 euros por este concepto en cada llamada.

Bueno, pero es algo más residual, más propio del sector del prepago. La mayoría ya tiene tarifas planas

Pero aún hay colectivos que no. Por ejemplo el de los mayores o el de los menores. En muchos hogares los padres apuestan por el prepago para sus hijos.

Hablemos de su último episodio con Telefónica. Descubrís un agujero de seguridad en su web pero no le explicáis al operador dónde está. Y lo hacéis público. ¿No es contradictorio que una organización de defensa al consumidor le oculte esta información al operador?

El domingo que sucedieron esos hecho hablamos a las 20:00 con Pedro Serrahima, responsable de O2, para decirle que había un agujero de seguridad. Al mismo tiempo, convocamos con los medios una rueda de prensa para el día siguiente a las 10:00 en la que explicaríamos los detalles. Telefónica encuentra el fallo a las 04:00 de la madrugada. No consideramos que se haya puesto en peligro a los clientes del operador.

Esperamos que la Agencia Española de Protección de Datos multe a Facebook, pero el marco punitivo en España es penoso Rubén Sánchez, portavoz de Facua

Son ocho horas en las que todos, incluidos los ciberdelincuentes, saben que hay un fallo de seguridad porque Facua lo ha comunicado, pero no dice dónde. Es como decir dónde hay una herida y disponer de una tirita pero no utilizarla adrede. No es descabellado pensar que muchos de estos ciberdelincuentes estarían centrando sus esfuerzos en encontrar el agujero.

Siempre hay hackers buscando vulnerabilidades en las grandes empresas, no va a haber más porque nosotros digamos que hay un fallo en la web de Telefónica. Facua, que es una organización mucho más pequeña y tiene todos los días a muchas personas tratando de vulnerar sus sistemas de seguridad para robar datos. En ningún caso pusimos en peligro a los clientes de Telefónica.

Pero hubiera sido mejor decírselo, es innegable

Hay una gran falta de confianza por nuestra parte. Hace tiempo nos amenazaron. Fue cuando denunciamos la subida de Movistar Fusión. Cuando la hicimos, nos amenazaron con una querella por utilizar su marca comercial en el comunicado que hicimos públicos. ¡Qué locura! ¡Es como si a ti te denunciaran por escribir un artículo y citar a Movistar! Esa amenaza nos llegó por escrito. Desde entonces rompimos cualquier tipo de relación con Telefónica. Si hablamos con ellos para comunicarles la vulnerabilidad descubierta fue de carambola, porque conocemos y tenemos buena relación con Pedro Serrahima de su época en Pepephone. Lo cierto es que fue un fallo muy gordo para una empresa como Telefónica. El propio Chema Alonso, responsable de datos de la compañía, dijo que era algo que se resolvía en minutos. Vamos, que era un fallo de primero de programación.

¿Qué hay sobre Facebook?

Les hemos denunciado tres veces por vulneración de la normativa de datos. Esperamos que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) abra expedientes sancionadores pronto, pero el marco punitivo es bastante deficiente en España, pobre, penoso. Por muy alta que sea la multa impuesta por nuestras tres denuncias no vamos a estar satisfechos. Estamos pendientes de una adaptación de GDPR al reglamento español, que tiene multas más duras, porque no estamos seguros de qué normativa están aplicando, si el GDPR o la anterior legislación española, más laxa con las sanciones económicas.