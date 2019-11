La sostenibilidad, una oportunidad que las empresas españolas no deben perder

La lucha contra el cambio climático y la implantación de un modelo de economía circular cambiarán muchos paradigmas en los mercados, lo que supone una oportunidad para las empresas españolas por la buena posición con la que cuentan en esta transición. Es el punto de vista de un experto como Gonzalo Sáenz de Miera, director de Cambio Climático de Iberdrola, que también presenta la otra cara de la moneda: el riesgo de dejar pasar la ocasión.

"Si no la aprovechamos las empresas españolas, otras lo harán por nosotras porque la competencia es brutal". En su participación en la jornada sobre sostenibilidad organizada por Vozpópuli y patrocinada por Coca-Cola e Inditex, Sáenz de Miera destacó el papel fundamental que tendrá que representar la política en este escenario. En opinión del experto, los cambios en los modelos de negocios deben ir acompañados por nuevas políticas "y las políticas van muy por detrás del problema".

"No ha habido políticas para poner remedio"

Como ejemplo, el ejecutivo de Iberdrola mencionó que buena parte del incremento de la temperatura del planeta se ha registrado en los últimos años. "Esto ha ocurrido porque no ha habido políticas para poner remedio. La próxima década es clave para la lucha contra el cambio climático y tiene que ser necesariamente la década de las políticas". Sin este elemento, las actuaciones de empresas, lobbies, sindicatos y organizaciones no gubernamentales no tendrán la efectividad necesaria.

Sáenz de Miera recalcó que la transición energética supone una oportunidad para la mayoría de los sectores económicos y no solo para los que aparentemente tienen una mayor conexión con esta materia. Y puso como ejemplo la industria del turismo. "Somos una potencia mundial en este sector pero ir hacia un turismo sostenible hará que nos diferenciemos del resto de las ofertas". Otros ámbitos como el forestal y el agrícola también verán incrementados sus valores si se aprovecha la oportunidad. Y, por supuesto, el transporte, "que deben cambiar de forma radical porque está muy basado en los combustibles fósiles".

El director de Cambio Climático de Iberdrola destacó como elemento esperanzador el acuerdo alcanzado por la nueva Comisión Europea, resultante de las elecciones de mayo, para liderar esta transición. “El acuerdo entre una presidenta conservadora como Ursula Von der Leyen y Frans Timmermans, que fue su adversario socialdemócrata para liderar el Gobierno europeo demuestra que esto es asunto que trasciende el ámbito político”.

La celebración de la próxima Cumbre del Clima en Madrid, desde comienzos del mes de diciembre, supone, en opinión de Saénz de Miera, "una oportunidad única para España. La cumbre es mucho más que una reunión de técnicos sobre el cambio climático, es un encuentro de líderes mundiales en la materia, del ámbito político, empresarial, sindical y de organizaciones no gubernamentales".

El experto de Iberdrola recalcó que la principal misión de las empresas en este contexto es mostrar las oportunidades que ofrecen, lograr alianzas para afrontar un objetivo tan ambicioso y pedir políticas que contribuyan a lograrlo.