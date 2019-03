6.500 socios de Facua se arriesgan a perder su dinero por el traslado del 'dieselgate'

Más de 6.500 socios de Facua, afectados por el caso 'dieselgate' en España, podrían perder parte de su dinero destinado a la asociación para que les represente en la causa si esta finalmente se traslada a Alemania, como ha decidido la Audiencia Nacional.

La asociación que dirige Rubén Sánchez cuenta con el mayor número de afectados por el caso de Volkswagen en España. Cada uno de estos afectados ha tenido que hacerse socio de Facua, 65 euros -en el caso de no serlo con anterioridad-, y pagar otros 90 euros para cubrir los costes procesales. En total, la asociación ha ingresado más de medio millón de euros de sus socios para administrar el caso.

El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, firmó el pasado 13 de marzo el envío del caso 'dieselgate' a la justicia alemana. Ello supone que los afectados en España tendrían que remitir también sus demandas a los tribunales alemanes.

Facua cuenta con 0,53 millones de euros aportados por los socios a los que representa en el caso 'dieselgate'

Rubén Sánchez, vicepresidente y portavoz de Facua, señaló el viernes, en una conversación mantenida al mediodía con este diario, que existen "diferentes alternativas", y que la asociación está tratando de paralizar el traslado del caso a Alemania acudiendo para ello al Tribunal Supremo. Pero admitió que si el coste fuera "descomunal", la asociación "no seguiría con el caso". "Todavía no lo tenemos decidido, los escenarios son muchos", indicó.

Pagos adicionales

Vozpópuli ha accedido a dos correos electrónicos enviados por dos filiales de Facua a afectados en los que estos preguntaban sobre las consecuencias del traslado a Alemania de la causa. Las filiales de la asociación responden en ambos correos que se ha presentado un escrito indicando la intención de presentar recurso, y que ahora la Audiencia debe o no autorizarlo.

El traslado a Alemania, dice la asociación en los correos, "tiene un coste muy elevado", por lo que requerirían a los socios personados otro pago, cercano a los 200 euros.

El vicepresidente de Facua niega que se haya propuesto un pago cercano a los 200 euros para financiar el traslado de la causa a Alemania

Facua apunta en los correos electrónicos que el pago anterior "se perdería", si la causa se cerrara en España, ya que este solo cubría la cantidad necesaria para presentar la denuncia en la Audiencia Nacional.

Rubén Sánchez niega que la asociación pueda plantear un nuevo pago, y que dicha información se debe a un error o a una información falsa de la fuente consultada.

"Ahora no barajamos no seguir con la causa", precisó en una conversación mantenida a última hora de la tarde del viernes cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que los asociados perjudicados por Volkswagen perdieran el dinero entregado hasta ahora. "Es un riesgo que ha existido desde el primer minuto", dijo. "Lo que pueda ocurrir en el futuro no dejaría de ser una hipótesis", añadió. "No hacemos negocio con esto", aseguró.

"Entendimos que la medida más económica era personarnos por la vía penal en la Audiencia Nacional", explicó Sánchez. El vicepresidente de Facua apuntó que la Audiencia ha llevado a cabo una instrucción que ha durado cuatro años "y nos sorprende ahora la propuesta de la Fiscalía y del juez de que la causa vaya a Alemania; allí no se puede plantear la vía penal contra la persona jurídica, Volkswagen".

0,53 millones por VW

Facua cuenta, a 31 de diciembre de 2018, con 0,53 millones de euros por los pagos de sus socios afectados por el caso 'dieselgate'.

En la memoria de 2018 de la asociación, a la que ha accedido este diario y que hoy será presentada en la XIII Asamblea Nacional que celebra Facua en Sevilla, se precisa que la cantidad "de 557.289,16 euros que figura en este apartado del balance [deudas a corto plazo] se corresponde con las cuotas extraordinarias aportadas por nuestros socios para la demanda judicial por el fraude de Volkswagen por un importe de 533.590,85 euros".

En total, la cifra total recaudada por Facua por cuotas cobradas a sus socios es algo superior, pero en el balance de 2018 de las cuentas de la asociación se resta la cantidad destinada a la gestión de las demandas.

"Cada vez que un socio se ha dado de baja le hemos hecho una transferencia con la diferencia entre la cuota extraordinaria y las cantidades gastadas en el caso", dice Sánchez

Estas "cuotas extraordinarias", dice la última memoria anual de Facua, "fueron aprobadas para provisionar los gastos de todo el proceso judicial y los gastos generales y específicos de la organización derivados de las actuaciones necesarias en la demanda Volkswagen (...)".

Las cantidades "irán siendo imputadas a resultados del ejercicio correspondiente, en función de cómo se devenguen los gastos originados", indica Facua. "El dinero ingresado por la cuota extraordinaria se ha contabilizado en una cuenta de depósito, por lo que esta cantidad no formará parte de nuestros ingresos propios de cuotas ordinarias".

"Nos ha sorprendido la contundencia con la que los tribunales alemanes han actuado contra Volkswagen", dice el abogado Ignacio Mora

"Desde que iniciamos las actuaciones en la Audiencia Nacional, cada vez que un socio que se personó con nuestro equipo jurídico nos ha dicho que se da de baja de Facua, le hemos hecho una transferencia con la diferencia entre la cuota extraordinaria que aportó en su día (90 euros) y las cantidades que hemos gastado en el caso Volkswagen", subrayó Rubén Sánchez. "Si hoy cualquier socio nos plantease lo mismo, le ingresaríamos igualmente ese dinero, sean 10, 500 o los más de 6.500 personados los que nos lo pidan".

La última Memoria anual de la asociación indica que incluye en el apartado de 'Beneficiarios-acreedores' un importe de 12.567 euros, que se corresponde con las solicitudes de revocación recibidas por parte de socios que desisten en el procedimiento contra el fraude Volkswagen. "Tal y como existe recogido en acuerdo de Junta Directiva, se devolverá la parte proporcional de la cuota extraordinaria que no haya sido aplicada a los gastos inherentes al proceso en curso".

Justicia alemana

El traslado de la causa del 'dieselgate' a Alemania incrementa los costes de los afectados en España. Pero, advierten abogados personados, también podría tener efectos positivos, por la mayor celeridad de los tribunales alemanes y las sentencias que hasta ahora se han dictado en el país, favorables a los afectados.

"Nos ha sorprendido la contundencia con la que los juzgados alemanes están actuando en este caso, pensábamos que podrían ser más proteccionistas con una de las mayores compañías del país", comenta Ignacio Mora, abogado que forma parte de una plataforma constituida por 13 despachos españoles que representan a cerca de 3.500 afectados por el 'dieselgate' en España.

La Agrupación de Afectados por Volkswagen se ha unido a una plataforma constituida por 400.000 perjudicados por el 'dieselgate'

"En Alemania existen seguros jurídicos para cubrir demandas, el coste de la justicia es muy caro, las tasas, impuestos...", explica Mora. "En el caso 'dieselgate' los tribunales alemanes están siendo más duros con Volkswagen que los españoles, están resolviendo de forma contundente contra una compañía que es una de las joyas del país", añade.

Mora precisa que a ellos, como a Facua, el traslado a Alemania de la causa en principio les ha perjudicado. "Nos sentimos más cómodos en España, donde conocemos bien las reglas del juego", dice. Ahora, tras la decisión del juez Moreno, y a pesar de los intentos de la asociación de consumidores de paralizar el traslado, "damos por hecho que la causa se juzgará en Alemania".

La Agrupación de Afectados por Volkswagen, para la que trabaja Ignacio Mora y que representa a cerca de 3.500 afectados en España, se ha unido a una plataforma constituida por 400.000 perjudicados por el 'dieselgate', en la mayor demanda colectiva presentada contra la automovilística.

La agrupación de los despachos españoles se ha asociado con un bufete alemán para que gestione sus intereses en los tribunales alemanes.

En el caso de los despachos españoles que forman parte de esta agrupación, el cobro a sus clientes depende del éxito de la demanda. Los afectados a los que representan no tienen que pagar a los despachos españoles, tampoco por el traslado a Alemania de la causa. Si finalmente los perjudicados logran una sentencia favorable, los bufetes retienen un porcentaje determinado de las indemnizaciones decididas.