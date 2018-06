El sistema de pagos de Visa colapsa en toda Europa

El sistema de procesamiento de pagos de las tarjetas Visa ha colapsado en la tarde de este viernes en algunos puntos de Europa, ocasionando que algunas transacciones estén fallando o siendo denegadas.

La compañía ha confirmado que el servicio se ha interrumpido y ha anunciado que está investigando la causa de un colapso cuyo alcance todavía se desconoce. En España las entidades, por el momento, no han detectado incidencias, pues las tarjetas Visa de los diferentes bancos utilizan el sistema de procesamiento de pagos de Redsys, según fuentes consultadas por Vozpópuli.

No obstante, las operaciones con tarjetas españolas en otros países del 'Viejo Continente' sí que se podrían ver afectadas por el problema. Desde alguna entidad apuntan que han notado un ligero descenso en el volumen de operaciones.

Según ha informado Visa, el colapso ha afectado a usuarios de distintos puntos de Europa. Mastercard, por su parte, ha asegurado que su red no se ha visto afectada.

"Actualmente estamos experimentando una interrupción del servicio que impide que se procesen algunas transacciones de Visa en Europa. Estamos investigando la causa y trabajando lo más rápido posible para resolver la situación", reza un comunicado publicado por la compañía en su perfil oficial de Twitter.

Visa es, junto a Mastercard, uno de los principales proveedores de servicios de pago del mundo. Cuenta con el servicio de procesamiento de pagos VisaNet, capaz de gestionar más 65.000 transacciones por segundo.

We are currently experiencing a service disruption which is preventing some Visa transactions in Europe from being processed. We are investigating the cause and working as quickly as possible to resolve the situation. We will keep you updated.