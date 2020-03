Los sindicatos presionan para que los gigantes del textil complementen las prestaciones de los ERTE

La crisis del coronavirus está apareciendo en la gran mayoría de empresas en forma de ERTE, con todo lo que eso conlleva. Esta medida, impulsada por el propio Gobierno, implica que el Estado ofrece al trabajador una prestación del 70% de la base de cotización durante los primeros seis meses -y del 50% el resto del periodo-. En este sentido, el 30% restante queda en el aire.

Por eso, los sindicatos están poniendo el ojo sobre grandes empresas como H&M, Mango o Primark. Aunque algunas han anunciado que complementarán las prestaciones de sus empleados hasta el 100% durante el mes de marzo, declinan hacerlo también en abril, pese a que el estado de alarma se extenderá hasta, al menos, mediados de mes.

En este sentido, H&M, cuyo ERTE afectará en España a más de 6.000 empleados, aportará ese 30% restante hasta el 28 de marzo; algo parecido harán en Primark (7.000 empleados afectados), que alargará el complemento hasta el 31 de marzo; y en Tendam (Cortefiel, Springfield), que también lo mantendrá hasta final de mes para cerca de 7.000 personas. Por su parte, Mango (4.767 trabajadores incluidos en el ERTE) complementará los salarios hasta un máximo de 2.000 durante marzo.

Unas decisiones que han hecho que los empleados -y sus representantes- pongan el grito en el cielo. Así, en unas y otras empresas se están sucediendo movimientos de presión interna para tratar de que la retribución se mantenga al 100% hasta que puedan volver a abrir las tiendas.

"Situación crítica"

"Los trabajadores y trabajadoras de H&M en España tienen en su mayoría una contratación a tiempo parcial, lo que les deja a muchos de ellos en estos momentos, en una situación crítica", explica UGT en una carta enviada a la dirección general de la compañía sueca a la que he tenido acceso este periódico.

No obstante, H&M no es la única señalada. "Empresas como Primark no se pueden comparar al pequeño y mediano comercio, ya que su patrimonio empresarial puede asumir el coste salarial de este periodo extraordinario y no es necesario cargar al Estado los costes salariales de 7.000 empleados", apuntaban este lunes desde CCOO, momentos antes de conocer que, finalmente, el ERTE se aplicaría en la compañía y con una retribución de hasta el 100% que no llegaría más allá de marzo.

"Lo que están pidiendo los trabajadores y, por tanto, los sindicatos, es que las empresas estén vinculadas a la responsabilidad social de las que presumen", apuntan fuentes sindicales, que aclaran que la presión va a mantenerse hasta que finalice el estado de alarma y la situación vaya volviendo a la normalidad.

De momento, tan solo Inditex se ha comprometido a complementar hasta el 100% sin fecha límite los salarios de sus empleados si finalmente pone en marcha el ERTE, que afectaría a unos 25.000 trabajadores y saldrá adelante si el 15 de abril continúan sus tiendas cerradas.