Los sindicatos preparan un bloqueo de los aeropuertos y las estaciones de tren

Las vacaciones de Semana Santa corren peligro si viajas en avión o en tren. Los sindicatos ha convocado varias huelgas en esta época de gran tránsito para hacer visible su malestar. Estos paros cuentan con cuatro frentes: el personal de tierra de todos los aeropuertos españoles, los pilotos de Air Nostrum, los empleados de seguridad del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y los trabajadores de Renfe.

El principal de ellos es el que han convocado UGT y USO para el sector del personal de tierra en aeropuertos, conocido como handling, que presta servicios de asistencia a aviones y pasajeros en diferentes empresas. Una protesta que convoca a 60.000 trabajadores en toda España y son de vital necesidad para la operativa de los aeropuertos.

"USO y UGT entendemos que la situación es tan grave que no tenemos más remedio que convocar movilizaciones ya que la posición de la patronal pone en tela de juicio la razón principal del IV Convenio, que no es otra que garantizar que aunque las circunstancias supongan a los trabajadores de este sector cambiar de empresa, sus condiciones están garantizadas y su situación económica no se va a ver modificada ni disminuida", explican de forma conjunta.

Ambos sindicatos asegura que todo el sector está afectado por este escenario y, por ello, "los sindicatos convocantes esperamos contar con todos los trabajadores del sector en las movilizaciones previstas para los días 21 y 24 de abril", concluyen.

Air Nostrum

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) ha registrado una convocatoria de seis jornadas de paros de 24 horas para los días 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de abril para Air Nostrum. Su protesta se produce por el "incremento en el desvío de la producción a otras aerolíneas", que según denuncia, incumple lo pactado entre la compañía y el colectivo.

"Si Air Nostrum acepta firmar o comprometerse a cumplir un acuerdo sobre producción, se procederá a la desconvocatoria inmediata de los paros, lo que demuestra que la externalización es la única causa este conflicto", matiza Sepla. Por lo tanto, hasta el próximo lunes, el sindicato mantendrá la oferta.

Seguridad de Barajas

Este mismo viernes, el Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad de Madrid ha convocado un paro indefinido. Este sindicato reivindica, entre otras cosas, que toda la plantilla recupere el plus de radioscopia de 1,28 euros la hora, que fue reducido en 2015, así como un complemento variable y volver a percibir el plus de ‘parking’.

Alerta en Renfe

Los vigilantes de seguridad de Madrid que prestan servicio en Renfe Operadora irán a la huelga del 18 al 28 de abril, coincidiendo con la Semana Santa, con paros parciales de dos horas en las salidas y entradas de turno, según ha informado el sindicato UGT.

El motivo de esta protesta llega porque, a raíz del nuevo concurso público, desde el 1 de enero de 2019, estas empresas dejaron de abonar un plus de 180 euros al mes y otro de aproximadamente 300 euros al mes a todos aquellos que los venían cobrando, según denuncia el sindicato.

"Los servicios multipunto son puntos esenciales en el desarrollo del plan de seguridad de Renfe y determinantes para garantizar la integridad de instalaciones y personas", explica UGT. Un escenario que amenaza con bloquear las estaciones de tren en esta Semana Santa.