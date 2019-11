Los sindicatos llevarán a la justicia de la UE el fallo del Constitucional sobre absentismo

Los sindicatos han advertido este martes de que denunciarán ante la justicia de la Unión Europea la sentencia del Tribunal Constitucional que ha avalado la constitucionalidad del artículo 52, apartado D, del Estatuto de los Trabajadores, que desde la reforma laboral del 2012 permite a las empresas despedir a sus empleados por absentismo si acumulan cierto número de ausencias aunque sean justificadas e intermitentes.

"La vía jurisdiccional no se ha agotado porque en instancias españolas y europeas todavía hay elementos de inconsctitucionalidad que el Tribunal Constitucional no ha resuelto porque no se le ha preguntado por ello", ha afirmado Unaí Sordo, secretario general de CCOO, en una rueda de prensa conjunta con el líder de UGT, Pepe Álvarez.

Ambos han añadido que cuando vuelva a aparecer un caso como el que se ha llevado al Constitucional, volverán a repreguntar a los tribunales españoles y europeos si consideran que el despido por esa vía es constitucional, y han apuntado que en la mayoría de los casos estos despidos suponen una discriminación para los trabajadores más propensos a enfermar.

Los trabajadores de barrios pobres son los que más enferman, por lo que también hay discriminación por clase social"

En relación a que el TC avale el despido de una persona que falta al trabajo de forma recurrente amparándose en la preservación de la productividad de la empresa, advierten de que tener a una persona trabajando que no se haya recuperado también lastra la productividad.

Derogar la reforma laboral

Una vez más, los sindicatos han pedido al Gobierno que salga de las urnas que derogue la reforma laboral y han pedido a "todos los partidos" que aprovechen los últimos días de campaña antes de las elecciones generales del 10 de noviembre para aclarar su posición sobre si tienen previsto derogar la reforma laboral y, sobre todo, este artículo 52, apartado D.

Han criticado también las propuestas electorales en materia fiscal del PP, Vox y Ciudadanos, ya que han advertido de que las bajadas de impuestos que proponen o bien nos llevarán a la quiebra o provocarán un recorte de gasto social considerable. "La derecha española cada vez se parece más a la