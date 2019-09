Los sindicatos de Telefónica alertan sobre un nuevo recorte de plantilla en 2022

UGT y Comisiones Obreras sospechan que Telefónica volverá a realizar un ajuste de plantilla en 2022, a tenor, aseguran, de la evolución de las cuentas del operador español.

"Creemos que lo más oportuno es conseguir un convenio a largo plazo, de tres años más uno. Lo hacemos así porque pensamos que el ajuste de plantilla más cercano posible es será en 2022. Atendiendo a la evolución de las cuentas pensamos que la empresa volverá a necesitar hacer un ajuste ese año. Por eso vamos a tratar de firmar un convenio que nos blinde todas las condiciones que tenemos hasta ese año. El convenio que nos rige es el que nos ha garantizado tranquilidad laboral. El patio viene negro, y si viene negro es mejor estar blindados. No hay ninguna empresa que tenga las condiciones laborales que tenemos nosotros, y si no nos aseguran estas condiciones, no habrá Plan de Suspensión Individual", explicaba Tomás Blanco Rubio, responsable de UGT en Telefónica España Madrid, el pasado martes durante una asamblea con empleados en la sede de Telefónica.

Los sindicatos y Telefónica negocian estos días las condiciones del nuevo convenio, en el que se incluye un plan de bajas incentivadas al que podrán acogerse unos 3.000 empleados del operador. La empresa cotizará por ellos a la Seguridad Social hasta los 65 años, sufragará su seguro médico y percibirán el 68% de su salario.

El sindicato pretende básicamente calcar el anterior convenio laboral de los trabajadores, entendiendo que es prácticamente imposible que el operador mejore las líneas más importantes del mismo

Blanco alertó también a la plantilla de que al menos durante los dos próximos años "no va a haber más Planes de Suspensión Individual en Telefónica, eso es una cosa que tenemos que tener muy clara, no habrá más bajas incentivadas ni en 2020 ni en 2021".

En cuanto a los tiempos en los que se desarrollara el actual PSI (Plan de Suspensión Individual o plan de bajas incentivadas), apuntó que la firma se producirá a finales de este mes. "La empresa quiere que sea antes, pero conseguiremos dar un mes de plazo a los trabajadores para que puedan pensárselo", aseguró Blanco.

Lo que pide UGT

"Hay que intentar ganar pequeñas cosas. Vamos a tratar de mejorar aquello que tiene que ver con la flexibilidad laboral y la gestión del trabajo para mejorar la situación personal. Queremos ampliar las solicitudes de vacaciones de tres periodos a cuatro, cada uno de ellos de cinco días", asegura Blanco.

También intentarán mejorar las condiciones de los empleados con turno partido. El objetivo es que puedan reducir el horario de comida a una hora, con lo que su salida podría producirse a las 16:30 de la tarde.

UGT negociará también las condiciones de las reducciones de jornada. Pretenden que sean flexibles, lo que permitiría al empleado repartirse la reducción en horas durante la semana de la manera que mejor le convenga, a fin de facilitar la conciliación.