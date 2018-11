El Sindicato de Tripulantes de Cabina denuncia a Ryanair por irregularidades en los contratos

El Sindicato de Tripulantes de Cabina (Sitcpla) ha presentado dos denuncias ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo contra la aerolínea Ryanair por irregularidades en las bases de Madrid e Ibiza relativas a los contratos.

Este mismo sindicato presentó en noviembre del pasado año una denuncia ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra la 'low cost' por presunto fraude en los contrarios y modificaciones unilaterales de las condiciones de trabajo

En el caso concreto de Madrid, la denuncia está basada en la cesión ilegal de trabajadores procedentes de las agencias Workforce y Crewlink. Según indica el sindicato en base a fuentes jurídicas consultadas, trabajan en España de modo "ilegal", como meras agencias instrumentales, estableciéndose entre Ryanair y estas agencias una relación "patológica" que no permite la legislación española.

"A ello se unen todas las irregularidades en las comunicaciones y trasvase de vuestros datos entre las tres empresas", ha explicado el Sindicato de Tripulantes de Cabina en un comunicado.

En cuanto a Ibiza, se centra en el cierre temporal de la base y en el hecho de que la aerolínea irlandesa no aplique con los tripulantes de la base "ninguno de los supuestos que contempla la ley, que les permitiría gozar de protección especial".

Entre otros, cita que puedan cobrar el paro, que puedan ser trabajadores con contrato 'fijo discontinuo', que no tengan que aceptar un permiso no retribuido forzoso o que no tengan que aceptar un traslado de base forzoso si quieren seguir teniendo un sueldo con el que poder vivir. "No olvidemos que los tripulantes de Ibiza tienen contrato fijo", ha apostillado el sindicato.

Con esta concreción de denuncias, que el sindicato ya ha avanzado que llevará a cabo en las demás bases a continuación, esperan que la Inspección de Trabajo concluya sus informes sancionadores "que cierren definitivamente el camino de la ilegalidad que Ryanair inició con sus agencias fraudulentas".

Acuerdo base

"Y así poder alcanzar un acuerdo base 100% legal que nos permita entonces empezar a negociar, de una vez por todas, nuestro primer convenio colectivo", ha subrayado.

En la denuncia presentada el pasado año, en la que estaban representados 1.8000 trabajadores, planteaba temas a investigar relacionados con la aerolínea como la multiplicidad de los contratos para una misma función, la modalidad de "contrato de cero horas" o modificaciones laborales "sustanciales e unilaterales" de las condiciones de trabajo, los conocidos como 'descuelgues'.