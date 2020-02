Siemens Gamesa sufre la fuga de tres consejeros antes de la junta

Tres miembros del consejo de administración de Siemens Gamesa han presentado su dimisión. Según comunica la energética este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), abandonan la mesa de gobierno de la compañía Carlos Rodríguez-Quiroga, Andoni Cendoya y Alberto Alonso.

Carlos Rodríguez-Quiroga, hasta ahora secretario consejero ejecutivo, ha comunicado su cese voluntario como secretario y letrado asesor del consejo de administración. En consecuencia, Rodríguez-Quiroga dimite como secretario consejero y, por consiguiente, como secretario no miembro de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

"Siemens Gamesa quiere agradecer al Sr. Rodríguez-Quiroga los servicios prestados a la Sociedad durante su pertenencia a la misma", detalla en su comunicado la compañía. No obstante, la empresa no detalla los motivos de la renuncia del consejero.

Por su parte, Andoni Cendoya dimite como consejero y renuncia al cargo de presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Y, por último, Alberto Alonso abandona el cargo de vocal del Consejo de Administración y su puesto de miembro de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas.

Antes de la junta

La junta de accionistas de Siemens Gamesa, que se celebrará el próximo 26 de marzo en primera convocatoria, aprobará la ratificación de tres consejeros nombrados por cooptación, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Se trata de Andreas C. Hoffmann y de Tim Oliver Holt, con la calificación de consejeros no ejecutivos dominicales, y de Harald von Heynitz con la calificación de consejero no ejecutivo independiente, los tres por el plazo estatutario de cuatro años.