La sentencia de las hipotecas aleja el fantasma del déficit excesivo

El Gobierno puede respirar tranquilo después de conocer que el Tribunal Supremo ha fallado que serán los clientes y no la banca los que tendrán que afrontar el pago de los impuestos de las hipotecas, porque en este caso no solicitarán su devolución a las comunidades autónomas y éstas no caerán ni siquiera temporalmente en un desvío del déficit.

Si las comunidades cumplen, el Gobierno podrá cerrar 2018 con una desviación del déficit público de 5.800 millones de euros, con lo que el indicador se situará en el 2,7 o 2,8% del PIB y España conseguirá salir por primera vez en diez años del "procedimiento del déficit excesivo" de la Unión Europea (UE) al dejar este indicador por debajo del 3%.

Esas dos o tres décimas que separarán al déficit del límite del 3% se podrían estrechar tras la decisión del Tribunal Supremo con respecto al IRPF de las prestaciones por maternidad, ya que este organismo ha dictaminado que el Estado debe devolver el IRPF con el que ha gravado esas prestaciones en los últimos cuatro años, una cantidad que según los cálculos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asciende a 1.200 millones de euros, con lo que aumentaría el déficit público en aproximadamente una décima de PIB.

Sin embargo, el riesgo principal que se cernía sobre el Ejecutivo era la posibilidad de que el Supremo fallara su sentencia de las hipotecas a favor de los clientes, ya que estos reclamarían a las Haciendas autonómicas la devolución de las tasas de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y éstas tendrían que adelantar el pago, aunque después se lo solicitaran a la banca. En ese impás, su déficit podría dispararse, ya que la cuantía a devolver hubiera ascendido a 5.000 millones de euros si la medida hubiera tenido retroactividad de cuatro años, según Montero.

La Ministra tenía un plan de coordinación que no tendrá que utilizar: consistía principalmente en hablar con Bruselas para que en ningún caso esos 5.000 euros computaran en su déficit, ya que si esto ocurría España no conseguiría salir del procedimiento de déficit excesivo (actualmente es el único país de la UE que se rige por este mecanismo).

¿En qué consiste y por qué es tan temido?

El procedimiento de déficit excesivo está regulado por el Tratado de Funcionamiento de la UE, es por el que se rigen aquellos países cuyos déficits presupuestarios son superiores al 3% del PIB, a los que se les exige que presenten de forma periódica planes con las medidas y políticas correctivas que van a aplicar, así como los plazos de implementación.

Estos países están continuamente bajo la lupa de Europa, que se fija en primer lugar en su déficit y, una vez cumplido, estudia si su deuda pública es superior al 60% de su PIB.

España lleva 10 años sometida al estricto procedimiento del déficit excesivo porque durante la última década este indicador siempre ha estado por encima del 3% del PIB, pero este año el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a lograr bajar de ese umbral. Esa promesa podría cumplirse incluso a pesar de que finalmente los Presupuestos Generales de 2018 han gastado más de lo esperado: el Gobierno del PP esperaba cerrar 2018 con un déficit del 2,2-2,4% y finalmente quedará en el 2,7-2,8%.

Ese porcentaje, a dos décimas del temido procedimiento, se podría haber visto en un aprieto si las comunidades hubieran tenido que adelantar la devolución del impuesto de hipotecas.

La ministra de Hacienda saca pecho de que su Gobierno lo conseguirá: "El país registrará un superávit fiscal primario por primera vez en 2019 y se reducirá la deuda a un ritmo del doble de lo que ha venido haciendo", al tiempo que señala que el Ejecutivo anterior no logró ese hito.

¿Cumplimos con nuestros compromisos fiscales con Europa con el anterior Gobierno? No, no sirvió para salir del procedimiento de déficit excesivo ni para aliviar la deuda bruta, que pasó del 60 al 100% del PIB, una fuente de vulnerabilidad y una losa para las generaciones futuras", lamentó Montero ante la prensa.