Las acusaciones populares ruegan a Fiscalía que recurra este martes la sentencia de Bankia

Las acusaciones populares que llegaron hasta el final del caso de la salida a Bolsa de Bankia -la Confederación Intersindical de Crédito (CIC); la Confederación General del Trabajo (CGT); Adicae; la empresa Bochner España; y la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec)- esperan y ruegan que Fiscalía presente este martes anuncio de recurso al Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional conocida la pasada semana, que absuelve a todos los acusados.

Contra la sentencia acordada por los jueces Ángela Murillo, Teresa Palacios, y Juan Francisco Martel, de la Sala de lo Penal, Sección cuarta, de la Audiencia Nacional, las partes pueden interponer Recurso de Casación, por infracción de ley o quebrantamiento de forma, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que deberá ser anunciado en el plazo de cinco días, a contar desde la última notificación.

Las acusaciones interpretan que el último día para presentar anuncio de recurso al Supremo contra la sentencia del caso Bankia es este martes, con posibilidad de ampliarlo hasta el miércoles a las 15 horas de forma excepcional.

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), representada por Andrés Herzog, no recurrirá por no disponer de recursos económicos

De acuerdo a fuentes jurídicas, el Frob, la acusación particular, tendría más plazo recurrir, y está ahora valorando con la Abogacía del Estado si presentar o no recurso.

Fuentes cercanas a las acusaciones populares dudaban este lunes que el organismo público vaya a recurrir "por su actuación durante la instrucción y el juicio", y algunas señalaron incluso que el Frob realmente "se tenía que haber sentado en el banquillo de los acusados, junto con el Banco de España y la CNMV".

A la espera de Fiscalía

En la tarde noche del miércoles, representantes de las acusaciones populares indicaron a Vozpópuli que todavía a esas horas estaban preparando el recurso, aunque ninguna de las fuentes confirmaron al 100% que lo presentarían. Pero todas ellas subrayaron su deseo de que la acusación pública, la Fiscalía, sí lo haga.

A última hora de ayer lunes, este diario no pudo confirmar que Fiscalía vaya a presentar este martes anuncio de recurso ante el Supremo. Ninguna de las acusaciones populares con las que ha contactado este diario tenían noticias de que la fiscal Carmen Launa, que sustituyó a Alejandro Luzón -hoy fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción- fuera a hacerlo.

La CGT ha estado representada en el caso Bankia por Raúl Maíllo, abogado del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias

"En la sentencia se critica demasiado la actuación de Fiscalía", comentaron desde una de las acusaciones populares, "pero la fiscal Launa lo clavó en la parte final del juicio, fue incontestable". Para el despacho consultado, si Launa no presentara este martes anuncio de recurso "daría mucho vértigo, después de todo el trabajo..., si Fiscalía no recurre ya hay poco que hacer", dijeron.

Este diario sí que pudo confirmar a última hora de ayer lunes que la asociación Aemec, una de las acusaciones populares, vinculada al despacho Cremades & Calvo Sotelo, ultimaba el contenido del anuncio del recurso ante el Supremo que preveían presentar hoy.

En la misma situación se encontraba el que fuera abogado durante veinte años de José María Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos, cuyo despacho representa a la empresa Bochner España. También en la asociación Adicae apuraban en la tarde noche del lunes los últimos retoques al anuncio del recurso que prevén presentar este martes.

Las acusaciones populares que tienen previsto recurrir al Supremo incidirán en el informe de los peritos del Banco de España

Con la CGT, representada por el letrado laboralista Raúl Maíllo, abogado del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, este diario no pudo contactar el lunes. La CIC, representada por Andrés Herzog, que impulsó el caso Bankia en sus inicios, no recurrirá por no disponer de recursos económicos para ello, según confirmaron fuentes del sindicato a este diario.

Todas las fuentes consultadas indicaron que incidirán en los informes de los peritos del Banco de España para tratar de tumbar la sentencia de la Audiencia Nacional.