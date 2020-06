El lío de los sellos 'covid free': hasta 1.000 euros por lucirlo ante la indiferencia del Gobierno

Los establecimientos españoles, desde comercio a hostelería, están viviendo su particular 'desescalada', tratando de atraer clientes tras meses con la persiana echada por la crisis del coronavirus. Para conseguirlo, lo principal es transmitir sensación de seguridad a quienes entran en el local, por lo que muchos de ellos han optado por colocar en sus escaparates uno de los sellos de "establecimiento seguro" o "libre de covid/covid free".

Unos sellos que, no obstante, no están ni impulsados ni avalados por Sanidad, pese a que fue una de las ideas que se manejó al principio en el sector, por lo que son muchos los operadores que se han lanzado a comercializarlos bajo sus propios criterios. Desde empresas privadas hasta los propios ayuntamientos, los sellos se cuentan por decenas, pero no convencen por ejemplo a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que insiste en que no es posible garantizar con ningún sello que un establecimiento esté libre de coronavirus: "Se puede asegurar que se ha desinfectado, pero no que permanezca así en el momento en que vuelva a abrirse", alegan.

"Hay muchas personas contagiadas que no presentan síntomas y al entrar en el local pueden estar propagando el virus, por muchos tratamientos de desinfección que se hayan realizado antes", insisten desde la organización. Tampoco están de acuerdo en utilizarlos desde la Confederación Española de Comercio (CEC), que asegura que "no son garantía de seguridad y pueden resultar contraproducentes al provocar que los consumidores relajen las medidas de precaución".

Carrefour, Argal o Iberdrola

Desde la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), una de las entidades que ha puesto en marcha uno de estos sellos, reconocen que "no puede garantizar que no se producen transmisiones", pero "sí que se ponen todos los medios para evitarlo". A juicio de Aenor, estas certificaciones, que son "voluntarias", "ayudan a identificar a las organizaciones con mayor nivel de compromiso y rigor, cuando se llevan a cabo por una entidad de solvencia reconocida". En su caso, la asociación apunta a que gestiona su sello comité multidisciplinar de expertos en el que hay médicos, veterinarios, biólogos, sociólogos, químicos e informáticos.

Aunque desde la asociación no dan los datos sobre el coste de su sello, que depende de "la jornada de auditoría, el tamaño de la organización o la cantidad de centros", fuentes del sector apuntan a este periódico que este certificado tiene un coste que ronda los 1.000 euros pero que supera esa cantidad si la empresa es de gran tamaño. Carrefour, por ejemplo, ya luce el sello Aenor en sus centros, además de Quirónsalud, Argal o Iberdrola.

La repercusión del sello, no en vano, ha sido alta: "Podemos asegurar por nuestra experiencia que esta es la certificación que en un espacio menor de tiempo ha tenido una mayor demanda en la historia de Aenor", confirman desde la organización, que señala que desde el día en que la comunicaron han sido "miles las empresas que se han interesado en ella con presencia de absolutamente todos los sectores productivos". No obstante, destacan las empresas de sectores como la alimentación, la movilidad, el sector sanitario, la distribución o los centros comerciales.

Decenas de certificados

Con todo, las iniciativas que han surgido en las últimas semanas se cuentan por decenas. En el ámbito de los restaurantes, ha sido la propia patronal Hostelería de España la que ha abogado por potenciar esta iniciativa, creando su propio sello de "hostelería segura". Se trata, explican, de un paquete de servicios y productos que permiten a los bares y restaurantes españoles "cumplir y hacer un seguimiento de los requisitos de establecimiento seguro".

En este sentido, para obtener el sello de la patronal es necesario completar una formación específica respecto a las medidas para prevenir el contagio por la covid-19 y los establecimientos que lo soliciten deberán firmar una "declaración responsable de compromiso con el cumplimiento de los requisitos de limpieza, salud e higiene necesarios". El paquete, que sirve para 12 meses, incluye la actualización constante de la normativa y asesoramiento sobre "diferentes aspectos que permitirán impulsar la reactivación del negocio". La iniciativa es gratuita para asociados y cuesta 295 euros para quienes no formen parte de ninguna asociación de hostelería; la cifra es una de las más bajas del mercado.

No obstante, no solo la patronal de los hosteleros se ha lanzado al mundo de los sellos. En el sector privado, empresas como la consultora Ecix también se han propuesto formar parte de esta nueva ola. En su caso, esta consultora especializada en cumplimiento normativo ofrece el sello "establecimientos seguros" por 340 euros, IVA incluido. "Hay muchísimas organizaciones que están sacando sus propios sellos, el problema es si se dedican a ello o no. Nosotros nos dedicamos al cumplimiento normativo y trabajamos con empresas como Volkswagen, Seat, Sanitas…", arguyen. En este sentido, apuntan, utilizan un "un software específico".

Más allá del sector privado, decenas de ayuntamientos por todo el país han impulsado junto con el comercio local sellos que tratan de aportar "confianza" al cliente. Una iniciativa ante la que, pese al interés del sector, el Gobierno se ha puesto de espaldas.