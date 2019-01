Las criptomonedas deberan negociar con la banca britanica por el Brexit

El Brexit también afectará al sector de las criptomonedas. Los llamados exchanges, las páginas web o sitios que permiten comprar monedas virtuales como bitcoin o ethereum con cualquier divisa oficial, buscarán alianzas con la banca inglesa en el caso de que Reino Unido salga finalmente de la Unión Europea.

El motivo es que Reino Unido es uno de los mayores mercados de divisas virtuales del mundo. Los ciudadanos del país son muy intensos en la compra de este tipo de activos, sobre todo la población inmigrante.

"Reino Unido es uno de los mercados que mejor ha entendido el sentido de las criptomonedas. Su población inmigrante da mucho valor a la velocidad a la que se puede enviar dinero en este formato. Es uno de los lugares del mundo pioneros en el uso y compra de criptoactivos", explica Leif Ferreira, CEO y fundador de Bit2Me, exchange de criptomonedas español.

De cerrarse un nuevo telón de acero entre Reino Unido y Europa no habría otra posibilidad para las empresas dedicadas a la venta de criptomonedas que llegar a acuerdos con entidades financieras del país anglosajón.

"Los exchanges hoy radicados en su mayoría en diferentes países de la Unión Europea abrirán relaciones con los bancos de Reino Unido", explica Alberto Toribio, responsable de Innovación y Blockchain en Bankia.

Es un mercado, el inglés, al que no renunciarán las empresas dedicadas a gestionar este tipo de operaciones de compra de activos digitales. Siempre es necesario un banco para realizar las transacciones.

"La salida de Reino Unido de Europa bloqueará la posibilidad de vender en Reino Unido. La mayoría de empresas de criptomonedas se encuentra en países como Estonia. Con el marco legal actual se pueden comercializar activos a ciudadanos de la UE y de UK. Si el Brexit sale adelante, habrá que abrir sede en el país. Nostros lo haremos, hay mucho negocio en la región", asegura Ferreira.

Banca de RU saldrá beneficiada

La banca de Reino Unido saldrá beneficiada de esta situación. El motivo es que los exchange mueven mucho dinero a diario.

"Las empresas de criptomonedas no dejarán pasar la oportunidad de radicarse en el Reino Unido, ni los bancos la de llegar a acuerdos con ellas. Son muy pero que muy buenos clientes. Hasta que se produzca eso yo auguro un auge de los mercados Over The Counter (OTC)", apunta Toribio.

Los mercados OTC son aquellos no organizados en los que las negociaciones son más tradicionales, entre dos partes. Se dan en materias primas tales como por ejemplo el trigo o el maíz.

Las criptomonedas, ¿valor refugio si hay crisis?

Son muchos los expertos que auguran la llegada de una nueva crisis, cuando aún hay quien considera que no se ha salido de la que comenzó hace ya once años. Las criptomonedas podrían ser un valor refugio como lo es el oro.

"El hecho de que las criptomonedas como por ejemplo el bitcoin estén descentralizadas y no dependan de la política de Gobierno alguno las podría hacer muy interesantes como inversión si finalmente esa nueva crisis de la que se habla llega", explica Ferreira.

Algo con lo que no coincide Alberto Toribio. "Creo que no hay una relación directa entre las crisis y la evolución de los criptoactivos. Estos evolucionan de una forma muy distinta a los mercados tradicionales. Por eso es buena idea configurar una cartera que tenga criptoactivos, porque precisamente no hay una relación directa, no hay correlatividad. Eso hace que sea una buena idea combinarlos, pero no considero que las monedas virtuales vayan a ser un valor refugio. El año pasado, por ejemplo, el bitcoin se disparó hasta los 20.000 dólares para luego bajar hasta los 4.000", concluye Toribio.

Alejandro Gómez, fundador de Icofunding, sí ve en las criptomonedas una opción interesante en determinadas circunstancias. "En países como Venezuela o Argentina, con restricciones en las divisas, las monedas virtuales son una opción interesante para mover capital", declara.