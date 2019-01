Sareb descarta la venta de grandes carteras: "No nos salen los números"

La Sociedad de Gestión Savills Aguirre Newman y Tinsade Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), descarta la venta de grandes carteras y apostará por generar mayor valor de los activos que gestiona.

El presidente del organismo semipúblico, Jaime Echegoyen, ha explicado hoy lunes en una jornada organizada por el Iese, Savills Aguirre Newman y Tinsa, que a la Sareb no le sale rentable entrar en grandes operaciones de venta de activos. "La liquidación es nuestro último objetivo, pero lo haremos lo mejor posible", ha indicado. "No nos compensa la venta de grandes carteras, no salen los números", ha dicho, "salvo que encontráramos un comprador muy genoroso".

Durante el pasado año Sareb analizó la venta de una cartera de activos valorada en al menos 20.000 millones de euros. Para ello contrató a Goldman Sachs, y trabajó también con EY y CBRE. Finalmente, en julio, el consejo de administración del organismo rechazó la operación.

Sareb tiene todavía activos por vender valorados en 35.000 millones de euros, la mayoría préstamos

Sareb se centrará en "generar el valor, en lugar de cederlo", ha apuntado Echegoyen. "Tenemos nuestras limitaciones por nuestra propia naturaleza, podríamos ser más activos, quizá deberíamos haber ido más deprisa", ha admitido.

El presidente de la Sareb ha recordado que cada día el organismo vende 35 inmuebles al día, y que quedan por vender activos valorados en 35.000 millones de euros, de los cuales 23.000 millones son préstamos. "El 15% de media de sus ventas son a inversores institucionales.

Nuevos competidores

"Nos han cambiado los competidores", ha comentado el presidente de Sareb. "Antes eran los bancos, que eran conocidos y más cercanos, ahora competimos con los fondos que son los que han comprados las grandes carteras, tienen otras prioridades y maneras de gestionar que nos obligan a otros funcionamientos", ha explicado.

Echegoyen ha requerido una mayor ayuda desde el punto de vista regulatorio. "Necesitamos agilidad desde la parte judicial, porque nos vemos arrinconados en cuellos de botella", ha dicho en referencia al elevado número de procesos concursales de sociedades inmobilarias que se alargan en el tiempo.