Santander-Sabadell: la fusión más atractiva y con menos riesgo, según A&M

La fusión de Banco Santander y Banco Sabadell es la mejor opción dentro del mercado español, según se desprende del último informe "El Pulso" de Álvarez & Marsal, que se ha presentado este lunes. La consultora señala en el documento que esta operación de integración generaría más valor y tendría menos riesgo que con BBVA.

Asimismo, advierte de que la fusión de Caixabank con Bankia es la más arriesgada de todo el sector nacional por el tamaño de ambas compañías. No obstante, la consultora estima un retorno de la inversión del 200% para la fusión de estas dos entidades y de un 270% para Unicaja y Liberbank.

A&M defiende que las operaciones más seguras son aquellas en las que grandes entidades absorben a otras más pequeñas. En el caso contrario se incurre en enormes riesgos por los problemas de integración. El director de la consultora, Fernando de la Mora, destaca que en España se seguirán viendo fusiones a pesar de "por primera vez tras el inicio de la crisis se empiezan a observar perspectivas positivas".

De la Mora señala que para Sabadell no es una buena opción una integración con una entidad extranjera. Bajo su punta de vista esta nueva oleada de fusiones no se hace para ganar tamaño sino para reducir costes. En este sentido, una operación panaeuropea no generaría las sinergias que se buscan a raíz de la caída de los tipos de interés y tras las enormes provisiones que se han realizado a raíz de la covid-19.

Impacto en el riesgo

A pesar de que el coste de riesgo de las entidades se ha reducido en el tercer trimestre de 2020, la pandemia ha tenido un fuerte impacto en este indicador, con un incremento de 58 puntos básicos respecto al mismo periodo del año anterior. También se observa una reducción en los préstamos dudosos debido al efecto de las medidas públicas.

Durante el tercer trimestre del año, los depósitos de la banca española han aumentado en un 0,55%, mientras que los préstamos han caído un 1,26% debido al descenso de los créditos a los hogares. Este balance ha provocado que nueve de las entidades analizadas reduzcan su ratio de préstamos sobre depósitos (LDR, por sus siglas en inglés), situando a la industria por debajo del 95%. Todos los bancos analizados muestran un sano nivel de liquidez a excepción de Unicaja que tiene exceso de la misma.

Continuando con la tendencia marcada por los últimos periodos, la ratio de morosidad (NPL ratio, por sus siglas en inglés) del conjunto de entidades españolas analizadas se ha reducido, situándose en un 4,36% a 30 de septiembre de 2020. Se observa un descenso del volumen de NPLs del 4%, por lo que, en esta ocasión, el descenso en la ratio de morosidad se debe a la reducción de préstamos dudosos.

De entre las doce entidades analizadas, Abanca y Kutxabank son las que cuentan con las menores ratios de morosidad, siendo ambas del 2,6%. Según establece la Autoridad Bancaria Europea, el umbral adecuado de la ratio de morosidad debe de estar por debajo del 5%.

De acuerdo con el informe elaborado por Alvarez & Marsal, Bankinter (2,8%), Liberbank (2,9%), Ibercaja (3,6%), Caixabank (3,7%), BBVA (4,3%), Unicaja (4,6%), Sabadell (4,7%) y Bankia (4,8%) también se posicionan dentro del umbral establecido por la EBA. Por contra, Cajamar (5,3%) y Banco Santander (6%) son las únicas entidades que superan este umbral.