Santander quiere Gobierno ya: "¿De coalición? No es nuestro trabajo"

Santander quiere que haya Gobierno cuanto antes. "Me gustaría que se formara Gobierno, aporta estabilidad y nos gustaría que lo hubiera", ha dicho José Antonio Álvarez, consejero delegado del primer banco español.

Cuando se le ha preguntado -en rueda de prensa celebrada en la tarde del martes con motivo de la presentación de los resultados semestrales del banco- si ese deseo incluye la formación de un Gobierno formado por el PSOE con el apoyo de Unidas Podemos, el ejecutivo de la entidad ha preferido no entrar en detalles. "¿Gobierno de coalición? No es nuestro trabajo, lo que queremos es que haya un Gobierno que aporte estabilidad y eso es lo que esperamos que ocurra", ha apuntado.

Santander ha informado hoy de haber registrado un beneficio neto de 3.231 millones de euros en el primer semestre de 2019, el 14% menos que un año antes, tras dotar 814 millones en costes de reestructuración.

Santander no ha respondido a la cuestión de si estima que tendrá que provisionar alguna cantidad por el litigio con Orcel

El grupo ha destacado que el segundo trimestre ha sido el mejor en términos de beneficio ordinario desde 2011 y también ha resaltado el crecimiento en los mercados emergentes.

Caso Orcel

Con menos interés y ninguna precisión ha respondido el consejero delegado de Santander a las preguntas sobre el caso Orcel.

"No vamos a especular sobre lo que vamos a hacer o no", ha indicado Álvarez. "Sí quiero decir que el equipo de gestión está funcionando muy bien y estamos en una dinámica normal", ha comentado, y ha añadido que, en las reuniones con inversores, "no hemos recibido ni una sola pregunta sobre este tema".

Santander comunicó el nombramiento de Andrea Orcel como consejero delegado el pasado 25 de septiembre, y el 15 de enero anunció que no continuaba con la designación.

El banco presidido por Ana Botín justificó la decisión adoptada asegurando que esta era consecuencia "de la modificación, tras las negociaciones mantenidas, de las bases" sobre las cuales se había producido el fichaje "y la imposibilidad de que los costes de compensar a éste por sus remuneraciones pasadas excediesen los tenidos en cuenta al acordar el nombramiento".

Cumplimiento del contrato

Como publicó este diario la pasada semana, el 24 de septiembre de 2018 Orcel y el Secretario del Consejo del banco, Jaime Pérez Renovales, firmaron un contrato o una carta de intenciones que contemplaba el pago de 35 millones de euros en acciones para el exbanquero de UBS y un bonus de incorporación de 17 millones.

Orcel presentó demanda contra el Santander en un juzgado de primera instancia de Madrid el pasado día 27 de mayo, admitida a trámite el 25 de junio. En ella reclama el cumplimiento del contrato, su incorporación al cargo para el que había sido contratado por el primer banco español -consejero delegado- y, subsidiariamente, una indemnización de 100 millones de euros.

José Antonio Álvarez ha evitado responder en la rueda de prensa celebrada en la sede del banco en Boadilla del Monte (Madrid) sobre si la entidad estima que debería provisionar alguna cantidad por el litigio abierto con Orcel y tampoco ha querido precisar los cambios que pudieran haber surgido entre septiembre del pasado año y enero para que Santander decidiera no continuar con el nombramiento.