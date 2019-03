Santander seguirá su integración tecnológica en País Vasco y Asturias tras finalizar Galicia

Santander sigue sumergido en el proceso de integración tecnológica que comenzó el pasado otoño. El banco no quiere cometer ni un sólo fallo en este proceso y por eso ha decidido realizar esta operación en "nueve oleadas", que finalizarán en verano, según han explicado fuentes conocedoras de la operación a Vozpópuli.

El proceso comenzó en otoño en Galicia con la marca Banco Pastor, que era con la que operaba Popular mayoritariamente en la región. La entidad reunía a la perfección todos los requisitos para comenzar el proceso porque contaba con toda la tipología de clientes, desde grandes empresas y pymes, pasando por retail.

El Santander decidió seguir esta estrategia porque quería evitar a toda costa hacer todo el proceso en un fin de semana y correr el riesgo de que saliera mal. El banco comenzó en otoño con dos oficinas, luego 25, más tarde 100 y ahora quieren finalizar con la región en el fin de semana del 14 de marzo. Por el momento, la entidad no se ha encontrado con ninguna incidencia.

Tras finalizar Galicia, el banco seguirá con País Vasco y Asturias-Cantabria, que se realizará de golpe, no por oficinas y prevén finalizarlo en abril. La última región que se integrará será Madrid en verano, de manera que el banco cumpliría con los plazos que se ha marcado.

Oficinas duplicadas

El único problema que debe solventar Santander es la duplicidad evidente en las calles gallegas. Es normal encontrarse con dos oficinas de la entidad pegadas, pero seguirán estando operativas hasta que no se empiece con el plan de estructuración, que no dará comienzo hasta que no se haya integrado todo el sistema en España.

No obstante, esto no quiere decir que el banco pueda tener los primero acercamientos con los sindicatos antes.

Santander comenzó en octubre de 2017 un proceso de reforzamiento de marca con el cambio de toda la cartelería de Popular, añadiendo Grupo Santander al grafismo, pero sin integración de operativa.