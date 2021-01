Los dos mayores accionistas de Santander decidirán la llegada de Orcel a Unicredit

Los dos mayores accionistas de Santander, BlackRock y Capital Research, serán claves en la designación de Andrea Orcel como consejero delegado de Unicredit.

Los fondos estadounidenses son también los primeros accionistas de Unicredit y, por tanto, será decisivo su voto en la junta de accionistas que el banco italiano convocará para designar a Andrea Orcel como sustituto de Jean Pierre Mustier.

La junta directiva de Unicredit acordó este miércoles el nombramiento de Orcel como nuevo consejero delegado. El banco celebrará el próximo día 15 de abril junta de accionistas en la que se votará la propuesta; la designación de Andrea Orcel también tendrá que ser aprobada por el Banco Central Europeo.

Tengo empresas en España donde te puedo poner de CEO mañana o de presidente", le dijo Ana Botín a Andrea Orcel

BlackRock, con el 5,0752% de Unicredit, y Capital Research and Management Company, con el 5,022%, son los dos primeros accionistas del banco italiano, según la estructura de capital de la que informa la entidad en su web.

Los siguientes accionistas relevantes de Unicredit son Norges Bank (3,0114%); ATIC Second International Investment Company, del fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos, Mubadala (2,0165%); la sociedad Delfin, del millonario Leonardo Del Vecchio (1,9256%); las fundaciones Cassa di Risparmio di Ve-Vi-Bl (1,7927%) y Cassa di Risparmio di Torino (1,6438%); y Allianz (1,130).

En Santander, de acuerdo a los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el primer accionista es BlackRock, con el 5,426%, seguido de Capital Reseach, con el 2,99%. Otros accionistas relevantes del mayor banco español son Acción Concertada (Barclays), con el 2,92%; Credit Suisse (2,87%); y BNP (2,67%).

El banco presidido por Ana Botín explica que otras grandes entidades financieras estadounidenses poseen paquetes accionariales de Santander, que se mantienen en custodia en nombre de otros inversores, ninguno de los cuales supera el umbral del 3%.

A 31 de diciembre de 2019, estas entidades depositarias eran State Street Bank and Trust Company (14,06%), The Bank of New York Mellon Corporation (8,12%) y Chase Nominees Limited (6,38%).

La compensación de Botín

La elección de Andrea Orcel como consejero delegado de Unicredit deja en el aire la demanda que este presentó contra Santander por su fichaje frustrado como consejero delegado.

Santander comunicó el nombramiento de Andrea Orcel como consejero delegado el 25 de septiembre de 2018 y, pocos meses después, el 15 de enero de 2019, anunció que no continuaba con la designación, aludiendo a que el coste del fichaje era superior al estimado en un principio.

El banquero italiano incluyó en su demanda contra Santander el contenido de conversaciones mantenidas con Ana Botín

Orcel reclama al banco su incorporación al puesto para el que, defiende, fue contratado, y subsidiariamente una indemnización de 112 millones. El juicio comenzará el próximo 10 de marzo, al que tendrá que ir a declarar Ana Botín.

El banquero italiano incluyó en su demanda contra Santander conversaciones grabadas con Ana Botín y correos electrónicos. La presidenta del banco español propuso a Orcel algunas opciones para compensar el hecho de que finalmente no fuera a ser nombrado consejero delegado.

"Tengo empresas en España donde te puedo poner de CEO mañana o de presidente", le dijo la presidenta de Santander al italiano, según consta en la demanda que presentó Orcel. "Son empresas cotizadas inmobiliarias, o sea, eso no puede estar dentro del, o sea, tengo muchas opciones para poder compensarte en cosas que además puedes hacer (...)".