La sanidad privada pierde 100 millones al año por el fraude de los seguros de turistas británicos

El fraude del que son víctimas cientos de turistas británicos al venir a España en relación con los seguros de asistencia en viaje que contratan a través de páginas web en Reino Unido cuesta a las clínicas privadas españolas hasta 100 millones de euros al año, además de congestionar el Sistema Nacional de Salud y añadirle un coste de 200 millones anuales. Así lo ha denunciado este lunes la patronal Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que agrupa a 1.300 entidades y lleva tres años denunciando esta situación.

Cada año, miles de turistas británicos viajan a nuestro país durante los meses de verano para pasar sus vacaciones. Muchos de ellos suelen contratar un seguro de viaje en el que se les asegura la asistencia sanitaria en clínicas privadas, cosa que no es cierta. Por lo tanto, muchos de ellos acuden a estas clínicas sin tener la cobertura necesaria y tienen que terminar siendo atentidos en hospitales públicos. El traslado, la gestión y el tratamiento suponen un coste enorme tanto para el SNS como para las clínicas privadas aceptadas.

Por otro lado, desde ASPE aseguran que genera colapso en la Sanidad Pública y pone en peligro la salud de los pacientes afectados, que son atendidos sin problema por el SNS porque siguen formando parte de la Unión Europea y tienen tienen derecho al poseer la Tarjeta Sanitaria Europea.

Según ha explicado la patronal, estas aseguradoras británicas "se lucran por la venta de un servicio que presta la sanidad pública" y cometen irregularidades con el viajero británico que piensa que tiene cubierta la atención sanitaria en cualquier centro sanitario. No obstante, dentro de los requisitos que les piden para poder darles de alta en su póliza está el disponer de la Tarjeta Sanitaria Europea para así ser trasladados al sistema público.

Costes sin asumir

La patronal ha detectado estas irregularidades en hasta 15 empresas británicas: Travelinsurance4medical.co.uk, Insurefor.com, Ok To Travel, Insure Pink, Staysure, Suretravel Citybond, Covered 2 Go, Good to Go, All Clear Traveler, Alpha Travel, ERV Medi-Care, Leisurecare Multi-traveller X5, World First Traveller y Get going Travel Insurance.

Estas prácticas suponen altos costes para el Sistema Nacional de Salud español (SNS), que debe asumir mayor congestión con pacientes que, en teoría, han pagado por una atención privada, y para el National Health Service birtánico (NHS) que deberá cubrir los costes del tratamiento en el centro público español.

Sin embargo, es la sanidad privada española la más afectada si los pacientes son tratados o admitidos. El hospital privado incurre en costes médicos, muy altos en algunas ocasiones, que no son asumidos ni por el paciente ni por la aseguradora. Y además, en muchas ocasiones, los gastos del traslado del paciente y su posterior cuidado médico en el hospital público son exigidos de forma injusta al centro privado.