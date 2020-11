Empresas rechazadas por Sanidad para el megacontrato sanitario tratarán de impugnar el procedimiento

Tres meses después, el Ministerio de Sanidad ha informado de los proveedores elegidos para que comunidades autónomas, Interior, Defensa y el propio equipo de Salvador Illa compren material sanitario, aunque todavía no se ha asignado más del 50% de los 2.500 millones de este suministro público para proteger a los profesionales sanitarios. Ya hay empresas que han sido rechazadas en esta adjudicación y que preparan la vía legal para impugnar el proceso.

Según han informado representantes de estos proveedores 'rechazados' a Vozpópuli, Sanidad les ha notificado que han sido descartados de estos seis lotes valorados en 1.176 millones. Lamentan la falta de justificación y aseveran que "no hay motivo legal alguno" para descartarlas. Una de esas empresas es Value & Bro. Este proveedor suministró en marzo 700.000 unidades de hisopos (bastoncillos para recoger muestras) por valor de 5,1 millones de euros. Ahora, Sanidad ha rechazado a esta sociedad para la compra masiva de batas, kits de extracción y tests.

"La licitación en pocas palabras ha sido descontrolada y no creo que cubra las necesidades del producto de calidad que tiene el sector; estamos en plena segunda ola y no hay test ni hay PCRs, ni epis de calidad; vuelven a repetir los errores del pasado", asegura a este medio la representante de Value & Bro, Paola Martínez Ledesma.

La abogada, y única administradora de la sociedad, informa que su intención es impugnar el contrato. "Directamente nos han omitido en el lote 11 como si no hubiéramos presentado nada y, en el lote 1, nos han requerido hasta para pagar la fianza definitiva. Y del resto de lotes no sabemos nada, quedan en el aire cuatro meses después", explica.

Se mantienen las dudas

Sanidad desvelaba este miércoles parcialmente las empresas a las que les adjudica el megacontrato de material para hacer frente al coronavirus. El stock está compuesto por batas con distinto nivel de protección, kits de extracción y test de detección. Aún falta por resolver la compra de guantes de nitrilo, gafas y mascarillas. El valor del material adquirido es, aproximadamente, la mitad de los 2.500 millones reservados para esta partida.

El grueso de los contratos se ha repartido entre empresas radicadas en España. En la lista también figura una sociedad surcoreana y otra portuguesa. Con esta adjudicación, Sanidad tiende puentes para que otros órganos de la Administración consigan el material sanitario: en concreto, todas las Comunidades Autónomas -salvo Valencia-, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y los Ministerios de Defensa e Interior.

Sanidad tenía previsto cerrar la adjudicación el pasado mes de agosto. Las complicaciones de la adjudicación -"es un proceso muy extenso", justificaron desde el Ministerio- retrasaron la adquisición del material: durante el proceso han analizado las propuestas presentadas por 155 empresas, con 475 ofertas para cubrir la demanda de 4.200 millones de unidades de stock sanitario, repartidos entre guantes, kits reactivos, gafas o mascarillas, entre otros.

La proyección precipitada de la escalada pandémica -los expertos consideraban que llegaría a partir de octubre- ha provocado que las reservas estratégicas de algunos de estos elementos haya disminuido drásticamente en las últimas semanas. Un ejemplo de ello son los test de detección de coronavirus. La Comunidad de Madrid también se ha lanzado a la compra de equipos de protección individual y el Ministerio de Defensa ha abierto una licitación para adquirir 12 lotes de material sanitario por valor de 1,4 millones de euros.