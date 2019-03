Sánchez agasaja a Obiang con una cita bilateral con el régimen de Guinea

Una delegación del Gobierno de Guinea Ecuatorial, encabezada por el equipo del Ministerio de Economía del país, efectuará la próxima semana una visita oficial a Madrid durante la cual se entrevistará con representantes del ministerio que dirige Nadia Calviño y de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.

La llegada de los miembros del Gobierno dictatorial de Teodoro Obiang al aeropuerto de Madrid Barajas tendrá lugar el próximo día 7 de marzo, una semana después del último Consejo de Ministros celebrado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

De acuerdo con fuentes conocedoras de la visita, está previsto que el Gobierno español ponga a disposición de la comitiva guineana un automóvil de 10 plazas y que se les evite pasar por controles de seguridad. Ese mismo día, añaden las mismas fuentes, las delegaciones española y guineana compartirán mesa y mantel en un céntrico restaurante de Madrid. "Se quedarán varios días y aprovecharán para hacer turismo e irse de compras", añaden.

En Guinea Ecuatorial "prácticamente no hay torturas", dijo Obiang en una entrevista a TVE el pasado año

"No se va a firmar nada", indican fuentes del Ministerio de Economía español consultadas el jueves por este diario. "Se trata de un encuentro bilateral, que también se hace con otros países", apuntan. El motivo principal de la visita será hacer "seguimiento de los programas de conversión de deuda y analizar la evolución de los proyectos acordados", explican.

España cuenta con dos Programas de Conversión de Deuda Externa con Guinea Ecuatorial, uno en inversiones públicas, y otro en inversiones privadas, firmados en el año 2003, según la web del Ministerio de Economía.

El primero de los programas contempla la condonación de deuda por importe de unos 30 millones de euros por el cual se financiarán inversiones en proyectos sociales en el país ejecutados preferentemente por empresas españolas.

El segundo, a cambio de la condonación de más de 15 millones de deuda, busca impulsar inversiones privadas en el país de empresas españolas: "Las empresas que realicen un proyecto de inversión en Guinea Ecuatorial pueden comprar deuda que España ostenta como acreedor y revenderla a Guinea Ecuatorial, obteniendo un margen de beneficio mediante la operación", explica Economía.

Visitas incómodas

Las visitas oficiales a España de Guinea Ecuatorial -uno de los mayores productores de petróleo de África- siempre han sido incómodas para el Gobierno español, tanto del PSOE como del PP, que han tratado de evitar fotografías conjuntas pero sin llegar a soliviantar a las delegaciones de la excolonia española.

Obiang ocupa la presidencia de Guinea Ecuatorial desde el año 1979

En el año 2014 Obiang asistió en Madrid al funeral de Estado por Adolfo Suárez, y la Casa Real tuvo que desmentir que hubiera influido en su presencia. Tras ese acto, el presidente de Guinea Ecuatorial acudió a una cumbre en Bruselas, y allí el presidente Mariano Rajoyevitó coincidir con él en una cena oficial.

En el año 2006 se canceló una visita prevista de Obiang al Congreso de los Diputados.

"Prácticamente no hay torturas"

Un reciente informe de Amnistía Internacional advierte que, en Guinea Ecuatorial, "el hostigamiento, la intimidación y la detención arbitraria de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la oposición han continuado [desde el año 2014]".

"El derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica han estado sujetos a restricciones indebidas, como suspender actividades de organizaciones de la sociedad civil o golpear y detener ilegalmente a quienes intentan ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión", señala el informe de la organización.

En una entrevista concedida el pasado año por Teodoro Obiang a TVE, este indicaba que en el país "prácticamente no hay torturas". "No tenemos la necesidad de torturar a nadie", decía Obiang. "¿Se ve mucho más tiempo en la presidencia del país?", le pregunta el periodista de la cadena pública española. "Si el pueblo lo demanda, no tengo otra alternativa, estamos al servicio del pueblo", respondía.

Obiang, nacido en el año 1942, lleva en la presidencia de Guinea Ecuatorial desde el año 1979, tras el golpe de Estado que lideró contra su tío, Francisco Macías Nguema.