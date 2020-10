Sánchez se olvida de la hostelería y el turismo en su plan de reconstrucción de España

Respaldado por todos los ministros del Ejecutivo y rodeado de los primeros espadas del Ibex y de las organizaciones empresariales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este miércoles el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que enviará en los próximos días a Bruselas para marcar las líneas de gasto de los 140.000 millones de euros que recibirá del fondo de recuperación europeo hasta 2026.

Un anuncio en el que Sánchez ha hablado de creación de puestos de trabajo (800.000 en tres años), transformación ecológica y transformación digital, pero en el que no ha mencionado a uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus como es la hostelería. También ha mantenido en un segundo plano al turismo, pese a representar el 13% del PIB español. Invitadas también a la conferencia, las patronales de estos sectores se mostraban incrédulas.

"Es lamentable. ¿No va a haber ningún fondo? ¿Ayudas? ¿Proyectos? No acabo de entender que no sea capaz de nombrarnos, no entiendo nada", comenta el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, en conversación con este periódico. En esta línea, los hosteleros venían demandado desde hace semanas la inclusión del sector como uno de los receptores de las ayudas de los fondos europeos, algo que por el momento el Ejecutivo no ha mencionado.

"Lo que sentimos es decepción absoluta, sorpresa e indignación. ¿Haces un speech sobre al recuperación de la economía de España y no nombras a la hostelería?", se pregunta Yzuel. Los representantes de los bares y restaurantes españoles solicitan que, dentro del plan presentado por Sánchez, "se vertebre un plan estratégico de rescate del sector", relacionado además con el estímulo de la demanda y ayudas de fomento del empleo.

"Es fundamental saber de qué manera se van a destinar los fondos europeos. Somos conscientes de que es el único lugar en el que va a haber recursos para reestructurar sectores y relanzar la economía", insisten desde la patronal. Según los cálculos de Hostelería de España, la crisis del coronavirus ha traído consigo el cierre de 50.000 locales, que podrían llegar hasta 90.000, el 30% del total en España, si no se implementan más ayudas al sector.

Lejos de los reclamos del turismo

De momento, en el turismo hay silencio a la espera de conocer más detalles, pero los planes que Sánchez ha avanzado este miércoles están muy lejos de los reclamos del sector. El Gobierno ha encuadrado al turismo en la quinta política tractora del Plan de Recuperación, que acaparará el 17% de los 72.000 millones iniciales, es decir, alrededor de 12.240 millones.

Esta cuantía se destinará a "la modernización y digitalización de nuestro tejido productivo, de nuestras pequeñas y medianas empresas, de nuestra industria, de nuestro sector turístico y un impulso decidido a la estrategia España Nación Emprendedora", tal y como ha avanzado el presidente del Gobierno en rueda de prensa.

En el discurso, Sánchez ha puesto por delante a otros sectores "estratégicos" como la agroindustria, la biotecnología, la construcción, la automoción, la educación y la ciencia. Un lista que ha cerrado con el turismo. La patronal Exceltur, que prevé un descalabro económico de 98.753 millones este año, había reclamado al Ejecutivo al menos el 25% de los 140.000 millones que Bruselas concederá a España.

"Somos el primer país en competitividad turística del mundo y el segundo destino más popular del planeta y estoy convencido de que una vez pase esta pandemia, porque pasará, el sector turístico tendrá un futuro aún más brillante del que tenía antes de la pandemia", ha asegurado Sánchez.