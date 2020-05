El PSOE aviva la sustitución de Rosa María Mateo en plena guerra interna en RTVE

No puede decirse que Radiotelevisión Española (RTVE) haya generado grandes disgustos al PSOE desde que Rosa María Mateo se hizo cargo de la corporación, hace casi dos años. Más bien, todo lo contrario. Sin embargo, los socialistas planean sustituir a la administradora única provisional y han iniciado movimientos para que se reactive el concurso público que servirá para elegir al próximo presidente.

Tal y como han explicado a Vozpópuli fuentes parlamentarias, desde el Grupo Socialista se ha transmitido en los últimos días la necesidad de reactivar ese procedimiento, algo que depende de la Comisión Mixta Interparlamentaria de RTVE, que actualmente trata de 'despejar' el camino de la treintena de recursos que otros tantos candidatos habían presentado a la resolución del citado concurso.

La propia diputada socialista Tamara Raya ha emplazado este jueves a los grupos a culminar este proceso: "Nuestra obligación es sacar el concurso de RTVE adelante y eso nos corresponde a todos, señorías".

Mateo adelantó el año pasado que dimitiría en cuanto hubiera Gobierno. Hace unos meses, puso su cargo a disposición de Pedro Sánchez, pero no aceptó su marcha. El pasado martes, aseguró en el Parlamento que no lo abandonaría hasta que los diputados y senadores no le sustituyeran.

Moncloa se ha expresado, extraoficialmente, con ambigüedad con respecto al método de elección del sustituto de la veterana periodista El PSOE respaldó hace casi tres años la modificación de la Ley de RTVE para que el próximo presidente se seleccionara mediante un concurso público. Sin embargo, ante las dificultades que se presentaron para resolver el procedimiento, consideró la opción de proponer un consenso entre las fuerzas parlamentarias para nombrar a los vocales del Consejo de Administración, hoy disuelto. Así lo aseguró Pedro Sánchez en un off the record durante su visita el pasado verano a TVE, para ser entrevistado en el programa Los Desayunos.

Equipo desgastado

Fuentes consultadas por Vozpópuli explican que los socialistas han decidido reactivar el concurso, en parte, por el desgaste del equipo de Mateo y por el malestar que se vive estos días en la corporación. Este diario también ha constatado que algunos de los candidatos preseleccionados para formar parte del consejo han recibido llamadas en las últimas horas en las que se les avanza la reanudación del concurso.

Rara vez bajan las aguas calmadas en Torrespaña; sin embargo, en las últimas semanas el ambiente se ha enrarecido considerablemente ante los cambios y polémicas decisiones que ha tomado Enric Hernàndez, el director de Información y Actualidad; y jefe de los Servicios Informativos en funciones. Sindicatos como CCOO y órganos internos, como el Consejo de Informativos, que habían respaldado la gestión de Mateo, han lanzado algunos mensajes contra el equipo directivo.

Precisamente, Mateo ha comparecido este jueves en el Senado para responder ante algunos de los cambios más polémicos que se han realizado en las últimas semanas. Entre ellos, la salida de María Casado de la parrilla de La 1.“Había cumplido una etapa y le íbamos a plantear otros retos pero tomó la decisión de irse a trabajar a otro lugar”, ha señalado.

Casado, que se ha trasladado a Málaga para trabajar en la productora de Antonio Banderas, ha eludido criticar en público la decisión de la cadena, que también ha decidido suprimir Los Desayunos para crear un matinal que compita con Ana Rosa Quintana y Susanna Griso. Al frente del mismo ha colocado a Mónica López, meteoróloga de la casa. Aunque la periodista no cuenta con experiencia en formatos políticos o de actualidad, Mateo cree que sus buenas audiencias presentando El Tiempo le avalan para tomar las riendas de la mañana.

Actualmente, se busca otro periodista para acompañar a López en este proyecto, después de que el informador de la Cadena SER, Aimar Bretos, rechazara la propuesta de Hernàndez.

También ha generado discordia en el Comité de Empresa de la corporación, en los últimos días, el traslado de las desconexiones territoriales al horario de tarde. La gestión y realización de estos ‘informativos autonómicos’ afecta a 1.300 empleados de la casa y los sindicatos han puesto el grito en el cielo ante una decisión que consideran injustificada.

De hecho, son los sindicatos los que mantienen el pulso más duro (y visible) con la actual dirección, tanto con Hernàndez como con Mateo.

Cambios en las corresponsalías

Suma y sigue, porque también se esperan cambios en algunas de las principales corresponsalías de la casa. Tal y como adelantó Vozpópuli, RTVE estudia cambios en algunas de las plazas clave.

Miguel Ángel Idígoras, histórico corresponsal en Londres, dejaría próximamente la ciudad del Támesis para volver a España. Su puesto podría ser cubierto por Almudena Ariza, actualmente al frente de la corresponsalía de París. Hace unos días, Idígoras compartió en sus redes sociales un artículo de Javier Marías en el que se critica la parcialidad de los informativos de TVE. “Para reflexionar”, añadió.

También está previsto que Lorenzo Milá haga las maletas para dejar Roma. Sería sustituido por Begoña Alegría, directora de los Servicios Informativos hasta finales del año pasado. También está en el punto de mira José Ramón Patterson, corresponsal en Bruselas desde 2015.