Kike Sarasola (Room Mate) critica la gestión económica del Gobierno y su falta de diálogo

Kike Sarasola, el presidente de la cadena de hoteles y apartamentos turísticos Room Mate, ha cargado este miércoles contra la gestión de la crisis turística provocada por el coronavirus en España. El líder hotelero ha asegurado que, a diferencia de otros países como Alemania, donde se están concediendo "muchísimas ayudas" al sector, "aquí no son suficientes". "No entiendo cómo la ministra de Turismo no está sentada en la mesa de crisis, porque si el turismo no se recupera, la economía tampoco. Estamos hablando con el Gobierno y no nos hacen caso, por eso hemos decidido salir a hablar", ha dicho.

Las críticas al Ejecutivo han sido compartidas por el consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, que en una entrevista con Vozpópuli publicada esta semana ya adelantaba su descontento con las "insuficientes" medidas y aseguraba sentir "envidia" al ver las ayudas prestadas en otros países. "La falta de voluntad de diálogo y consenso por parte del Gobierno son los peores aspectos de la gestión de esta crisis desde el punto de vista de nuestro sector", ha apuntado este miércoles durante una conferencia organizada por Thinking Heads.

Ambos directivos ha apuntado que no sólo no se han reunido con el Gobierno hasta momento, sino tampoco con ningún presidente de ninguna comunidad autónoma. Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), ha reclamado más colaboración público-privada, poniendo la mirada en otros países donde el turismo no representa más del 10% del PIB, como Estados Unidos, pero en los que ya "hay un Consejo en el que los empresarios turísticos se reúnen directamente con el presidente Donald Trump".

"La Covid-19 será igual de dañina que una guerra para la economía" Gabriel Escarrer

Además, Sarasola y Escarrer han mostrado su molestia con la confusión generada por los ministros de Consumo, Trabajo y Hacienda, que han hablado de la posibilidad de que la actividad turística no se reactive hasta finales de año y han dejado en el aire el levantamiento de las restricciones a esta actividad. "No entiendo cómo no empezamos a prepararnos para abrir lo antes posible con todos los protocolos de seguridad, España no puede permitirse el lujo de estar cerrado hasta diciembre", ha dicho el presidente de Room Mate.

Sobre este último punto, la presidenta del WTTC ha apuntado que "si España se permite ese lujo, estaremos en una desventaja competitiva tremenda, porque el resto de países no van a esperar hasta finales de año". "La falta de coordinación por parte de los ministros podría retrasar la recuperación de la confianza por parte de los viajeros", ha advertido Escarrer, quien ve esta crisis como "una oportunidad" para que las instituciones públicas "se modernicen e incrementen su eficiencia".

En palabras del CEO de Meliá, "la Covid-19 será igual de dañino que una guerra para la economía y empleo" y "ni tras el 11-S habíamos tenido tan escasa o nula visibilidad como ahora, que nos hace imposible establecer una estrategia de recuperación". La patronal turística Exceltur que Escarrer preside calcula que se perderán 124.000 millones de euros en esta crisis y podría desaparecer gran parte del tejido industrial de nuestro país, con una potencial destrucción de hasta 2,8 millones de empleos únicamente en España.