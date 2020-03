Del Rivero reaparece en la Junta de BBVA y pide a Torres una purga en el consejo

Luis del Rivero ha reaparecido en la Junta General de Accionistas de BBVA para pedir una nueva purga en el consejo del banco. El expresidente de Sacyr ha exigido a Carlos Torres la entrada de "cinco vascos-españoles universales" al consejo de administración para remodelar la entidad con el fin de iniciar una nueva época de colaboración con la justicia y el Banco Central Europeo (BCE).

"El consejo no tiene nada que ver con al época anterior, tiene razón, pero el 'forénsic' si tiene que ver con usted", ha explicado, a la vez que ha criticado que para esta investigación se haya omitido muchas palabras claves y los custodios entre los que se incluye el nombre del propio Carlos Torres.

El accionista de BBVA, que ha sido amonestado en varias ocasiones por excederse del tiempo, ha recriminado a la entidad que haya sido espiado. "Me han intervenido 869 llamadas telefónicas, le ruego que si me paso dos o tres minutos, me los concedan, porque intervinieron en mi vida profesional.

En este sentido, Del Rivero ha recriminado al banco el seguimiento de las llamadas telefónicas, que bajo su punto de vista es "una intromisión en la vida de ciertas personas". Asimismo, ha pedido a Torres que se le retire de forma definitiva a Francisco González la presidencia de honor así como la retención de todos los activos del mismo que estén en manos del banco. También ha solicitado el nombramiento como presidente honorífico de Emilio Ybarra a título póstumo.

BBVA pide coordinación por el coronavirus

Carlos Torres ha pedido este viernes coordinación entre autoridades, supervisores y empresas para contener la epidemia y para mitigar así el impacto social y económico gracias las medidas adoptadas. BBVA ha mandado a casa a 9.000 personas y ofrece flexibilidad de horario a sus empleado. “Estamos apoyando a todos nuestros clientes. En concreto para pymes y autónomos. Tenemos una línea de crédito inmediata de 25.000 millones de euros”, ha explicado Torres.