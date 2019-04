El rey recibe en Zarzuela al director ejecutivo de Netflix: "Estamos aquí para quedarnos"

El rey Felipe VI no recibe a cualquiera en el Palacio de la Zarzuela, ya que los invitados suelen ser de lo más exclusivo. No obstante, a quien sí ha recibido este viernes ha sido al director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, después de que la multinacional estadounidense haya abierto en Madrid su primer centro de producción europeo. En particular, en el municipio madrileño de Tres Cantos.

España es uno de los países que crea contenidos para la plataforma desde hace cuatro años. Son de sobra conocidas las historias made in Spain de series como 'Paquita Salas', 'La casa de papel', 'Las chicas del cable' y 'Élite' o de películas como 'Fe de etarras'.

Las nuevas instalaciones del primer gran centro de producción europeo tienen 22.000 metros cuadrados y cuentan con varias unidades de postproducción y distintos platós.

Felipe VI ha recibido a Hastings en el Salón de Audiencias y, a continuación, han mantenido un encuentro en el despacho del jefe del Estado. Ambos se han saludado con cordialidad y han intercambiado unas palabras mientras posaban ante los medios gráficos.

Hastings ha acudido a Zarzuela acompañado del vicepresidente de Contenidos Originales de Netflix, Francisco Ramos; la de Desarrollo de Negocio para Europa, África y Oriente Medio, Concepción Ferreras, y la jefa de comunicación de la compañía en España, Rut Rey, a quienes el rey también ha saludado.

Inversión a "largo plazo"

A principios de semana, durante el acto de inauguración del primer centro de producción, el director ejecutivo de Netflix -que se ha convertido en los últimos años en una de las grandes productoras audiovisuales a nivel mundial- habló de su deseo de que la multinacional permanezca en España a "largo plazo".

"Vamos a formar parte del ecosistema creativo español para siempre, no estamos experimentando, nuestra inversión es a largo plazo y estamos aquí para quedarnos", aseguró el cofundador de la compañía, que se puso en servicio en 1995.

La Casa Netflix de Madrid emplea ya a 13.000 personas y la intención es que sean alrededor de 25.000 a final de año. Desde que empezó su actividad en España en octubre de 2015, la plataforma audiovisual estadounidense ha desarrollado 24 producciones españolas -series y películas- y 40 coproducciones con otros países.

A ellas se unen otras dos nuevas series originales españolas -'El inocente' y 'Los favoritos de Midas'-, anunciadas ayer en el acto que protagonizó Hastings. Netflix tiene 139 millones de suscriptores en todo el mundo -58,5 millones en Estados Unidos-, después de que el pasado año incrementara en 20 millones su número de clientes