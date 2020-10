La banca teme que una retirada rápida de los estímulos provoque una mayor caída de la economía

La economía española está dopada y los principales banqueros de este país temen que cuando se corte el grifo se desate una crisis aún más grande. El actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, fue el primero en advertirlo durante su ponencia en el 'XI Encuentro Financiero' organizado por KPMG y Expansión, en la que ha señalado que la retirada de los estímulos tiene que ser "pausada" y "acompasada a la evolución de la economía", para evitar el llamado "efecto precipicio".

El mismo tono precavido ha mostrado el consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, que ha subrayado que una brusca retirada de los estímulos puestos en marcha por los Gobiernos y los Bancos Centrales desencadenaría un "riesgo de caída muy rápido".

Y es que actualmente, en España, el Gobierno sigue manteniendo en ERTE a más de 700.000 trabajadores y los más de 100.000 millones de euros que se han otorgado mediante préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) no se comenzarán a pagar hasta marzo de 2021. A esto se le suma las moratorias hipotecarias y de crédito al consumo, que una vez comiencen a decaer provocarán un aumento considerable de la tasa de mora en las entidades, que por el momento ha estado contenida.

Con respecto a esto último, Álvarez también ha explicado que no es que no haya aumentado aún la morosidad, es que tampoco lo han hecho los retrasos de 90 días. No obstante, tal y como ha afirmado el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, se espera un fuerte repunte para el 2021, aunque no ha querido señalar cifras.

El banquero ha explicado que una vez se hayan quitado las ayudas a la economía van a comenzar a verse muchas empresas que no serán viables en el futuro y tendrán que desaparecer. Aunque, por otro lado, ha destacado que esta es una oportunidad para generar un crecimiento económico diferente y más sostenible.

Cara 'b'

La nota positiva la ha puesto el consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, que se ha centrado en reconocer la oportunidad que supone para el tejido empresarial español los 140.000 millones de euros de los fondos europeos que irán destinados a la recuperación del sistema español.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, también se ha sumado al optimismo y ha asegurado que percibe en la economía española "pequeños signos positivos", como demuestran los datos que maneja sobre consumo y gasto en tiendas y online en el mes de octubre, superiores a los de los meses de abril y mayo.

El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ha añadido que es "normal" que los estímulos se vayan retirando "con cuidado y poco a poco". No obstante, ha dicho que la siguiente reflexión que hay que hacer es ver, conocer y analizar la solvencia de las empresas y apostar por las que son viables.

Por ello, ha pedido agilizar los mecanismos de resolución de las empresas y buscar fórmulas para apoyar por la vía de los recursos propios y sumas esfuerzos en el sector público y privado para sacar adelante a todos esos negocios que sí son viables.