Por qué Inditex crece siempre

Hay una frase muy recurrente por parte de los expertos del negocio de la moda en España: "Si Inditex estornuda, el resto de las empresas del sector se constipan". Una teoría que se cumple en estos días a medias. Mientras las principales empresas textiles intentan combatir sus síntomas de 'resfriado', el gigante de Amancio Ortega ofrece trimestre tras trimestre unos mejores indicadores de su salud.

No es de extrañar que el resto de empresas no dejen de preguntarse los motivos de este buen estado. "La principal clave ha sido los buenos cimientos para aguantar las tempestades externas que tiene esta empresa", justifica Jacinto Llorca, experto en retail y CMO en Vrio. El efecto divisa, la incertidumbre política en España, las continuas movilizaciones en Cataluña o el temido Brexit son factores exógenos que embestido mercados críticos para la compañía y a los que ha contestado en sus resultados del tercer trimestre con crecimientos del 4% en su beneficio de los trimestrales de diciembre de 2018 y de un 12% el mismo período de 2019.

La gran sombra de Amazon tampoco se ha dejado sentir, como ya notan el resto de rivales del textil. Aunque a la empresa de Arteixo le amenaza en mayor medida por competir con el gigante del comercio online en mayor número de mercados. "Inditex es, sin duda, la empresa de moda que mejor ha sabido adaptarse a la venta por Internet. Su modelo ominicanalidad está ejecutado a la perfección", añade Llorca.

Este comportamiento en el negocio online ha sido una de las grandes obsesiones de Pablo Isla y el principal argumento para que este mismo año haya elegido como nuevo consejero delegado de la compañía a Carlos Crespo, uno de los ideólogos de esta operativa. "Es un gigante de la moda que ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias y que ha tenido grandes aciertos en la elección de sus directivos", añade Laureano Turienzo, presidente de la Asociación Española del Retail (AER).

El éxito de Amancio Ortega se basa en saber dar un paso al lado y elegir como presidente a Pablo Isla, directivo sin ningún lazo de sangre con los Ortega. Este proceso es el clave más reiterada cuando se busca la actual receta de éxito de Inditex. Gigantes familiares como El Corte Inglés no supieron hacer la transición y se han encontrado con grandes problemas por la herencia del negocio que, no sólo no han desarrollado la compañía, sino que han frenado el negocio.

Sin confiarse

Uno de los principales retos a los que se enfrenta la compañía es su 'senda sostenible'. El negocio de Inditex se fundamenta en una gran rotación de colecciones en sus 7.500 tiendas y tener capacidad logística para poder repartir ropa de marcas como Zara a más de 200 países. Una estrategia a la que no daría el visto bueno la activista Greta Thunberg. "Empresas como Inditex y Primark tienen este reto de saber aterrizar el modelo de moda rápida al futuro sostenible que se han marcado las propias empresas", destaca Laureano Turienzo.

"Hay que ver también si en la cocina de Inditex no se está preparando alguna nueva marca", apunta Jacinto Llorca. "Su listado de marcas es muy estable desde años, es cierto que 'lo que funciona no lo toques', pero existe inquietud en el sector por si el gigante de la moda nos sorprende con alguna novedad", añade el experto en retail y CMO en Vrio.

La única certidumbre es que Inditex lo ha vuelto a hacer. Tras los malos presagios que daba a finales de 2018 con alertas como el 'profit warning' de Asos y sus continuas caídas en Bolsa, el imperio de Amancio Ortega se ha revalorizado en el mercado un 35% en 2019 y ha vuelto a superar los 90.000 millones de capitalización. Unos datos que permiten a la compañía vestirse de gala para recibir el 2020.