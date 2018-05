El resultado de la OPA sobre Abertis deja en el aire el calendario para la venta de Hispasat

La resolución de la OPA lanzada por Hochtief, filial de ACS, sobre Abertis puede complicar el calendario futuro de la concesionaria de infraestructuras, en especial, en lo que se refiere a la venta del operador de satélites Hispasat. El hecho de que la aceptación de la oferta no haya superado el 90% del capital y, por lo tanto, no sea posible poner en marcha la venta forzosa de títulos retrasará el cierre de la adquisición de Abertis y la toma de control efectiva por parte de ACS y Atlantia.

En la hoja de ruta de Abertis aparece a corto plazo y como asunto prioritario la venta de Hispasat, una operación que comenzó a diseñar la actual cúpula directiva de la concesionaria, que está a punto de dar el relevo a los nuevos dueños de la compañía. Tanto ACS como Atlantia, que acordaron a mediados del pasado mes de marzo la compra conjunta de Abertis, consideran que Hispasat debe ser uno de los activos para hacer caja y financiar parte de la operación de compra de la concesionaria. Sin embargo, primero deberán culminar la adquisición, cuyo diseño contempla la compra del 100% del capital y la consiguiente exclusión de Bolsa de Abertis.

El pasado lunes se conoció el resultado de la OPA, que ha sido aceptada por algo más del 78% del capital (cifra que se sitúa por encima del 85% si se tiene en cuenta la autocartera de Abertis). Los planes de ACS pasaban por que el resultado de la oferta fuera algo más favorable, con una respuesta positiva que permitiera a su filial Hochtief (encargada de lanzar la OPA) contar con un porcentaje de títulos de Abertis próximo al 95%. De este modo, se podría articular el mecanismo de venta forzosa y cerrar con relativa celeridad la operación.

Sin embargo, el resultado de la oferta obliga a activar el plan alternativo, consistente en una orden de compra continua en el mercado, al mismo precio de 18,36 euros por acción que se contempla en la OPA, para hacerse con los títulos restantes. Se trata de una forma de evitar un procedimiento algo más alambicado y dilatado en el tiempo como el lanzamiento de una oferta de exclusión.

Planes para el tercer trimestre

No obstante, esta alternativa no asegura los resultados que persiguen ACS y Atlantia, toda vez que buena parte de las acciones que no han aceptado acudir a la oferta están en poder de institucionales que no parecen dispuestos a dejar el capital de Abertis, al menos con las condiciones de los oferentes.

En los últimos días, el consejo delegado de ACS (que también lo es de Hochtief), Marcelino Fernández Verdes, pronosticó que la compra de Abertis podría cerrarse durante el tercer trimestre. Una previsión que estaría condicionada por el resultado de la oferta, que aún no se conocía cuando el ejecutivo realizó tal afirmación en la junta de accionistas de la filial alemana del grupo que preside Florentino Pérez.

Mientras, el todavía presidente de Abertis, Salvador Alemany, dejó claro en la junta de accionistas de la compañía que la resolución de la venta de Hispasat correspondería al equipo directivo que designaran los nuevos dueños de la concesionaria. La fecha de su aterrizaje y del cierre de la operación dependerá de cuándo éstos consigan hacerse con el 100% del capital, toda vez que el diseño de la transacción no contempla que haya socios diferentes de ACS, Atlantia y Hochtief.

De este modo, y mientras llegan las autorizaciones del Ministerio de Energía para tomar el control de Hispasat, su venta deberá esperar un poco más. En principio, Red Eléctrica es la principal candidata a hacerse con el activo pero las conversaciones mantenidas con los actuales directivos de Abertis quedan en papel mojado. El remate de la operación deberá ser negociado con los nuevos.