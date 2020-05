200 residencias privadas que compraron 20.000 test hace un mes todavía los están esperando

Cerca de 200 residencias privadas para mayores que el pasado 27 de marzo encargaron y pagaron 20.000 test de detección del coronavirus no las han recibido todavía, y temen que el envío no llegue a producirse.

"El 27 de marzo compramos 20.000 test rápidos, que miden anticuerpos e informan de contagio...", explica Ignacio Fernández-Cid Plañiol, director general del Grupo Casablanca, de residencias, y presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (Fed), que representa a 1.200 empresas que atienden a cerca de un millón de personas prestando servicios de residencias, teleasistencia o centros de día.

"No nos han llegado, al principio hubo problemas en aduanas, en Barcelona", recuerda. "Lo compramos a un intermediario, que a su vez colaboraba con otro intermediario. Creo que se comprometieron con un precio demasiado económico y han cambiado de idea y se lo habrán vendido a otros, porque si no, no tiene sentido desde el 27 de marzo", lamenta.

En España han muerto más de 15.000 personas en residencias por la Covid-19; el número total de fallecimientos en el país es de 26.070

Las residencias que acordaron la compra del material adquirieron test serológicos rápidos y que miden también la IgG/IgM, "es decir, te informa de si tienes anticuerpos, lo que significaría que has tenido el virus y si sigues contagiando o no, dato muy esencial para nosotros", indica Fernández-Cid Plañiol.

El pedido se realizó en un principio a través de la Unión Murciana de Hospitales y Clínicas, organización que agrupa al 100% de los hospitales privados de la Región. "Nos dijeron que ahí las estaban consiguiendo y nos pusimos en contacto con ellos", comenta el presidente de la Fed.

Desde la Unión Murciana de Hospitales y Clínicas se ha explicado a este diario que pusieron en contacto a las residencias con otro proveedor con comerciales en Madrid y Murcia para la adquisición de los test.

Fallecidos y test

De acuerdo a los datos publicados, más de 15.000 personas han muerto por coronavirus o con síntomas compatibles en residencias.

El diario El País estima, en una información publicada el jueves, que 17.585 personas han fallecido por coronavirus en centros para mayores. Otros medios han publicado cifras similares. A última hora de este jueves, la cifra total de fallecidos en España por coronavirus ascendía a 26.070.

"Haber restringido el acceso a los hospitales a los mayores ingresados en centros residenciales ha sido un trágico error que ha costado muchas vidas"

Desde la Federación Empresarial de la Dependencia se está solicitando a las Administraciones la entrega de test para "todos los residentes, sean sintomáticos o no, y para los profesionales, todo el mismo día". La Fed sostiene que es "la única forma de prevenir con criterio; y los test deberán seguir pasándose de forma periódica".

"Estamos llamando la atención ante un posible rebrote del que hablan los expertos", dice Ignacio Fernández-Cid Plañiol. "Ya tenemos EPIs, sabemos cómo sectorizar los centros y aislar a las personas sintomáticas, cómo desinfectar las zonas, sabemos exactamente los puntos más peligrosos para el contagio, por eso ahora de forma destacada solicitamos los test".

Desde la Fed se ha advertido al Ministerio de Sanidad que "haber restringido el acceso a los hospitales a los mayores ingresados en los centros residenciales ha sido un trágico error que ha costado muchas vidas y eso, independientemente de las responsabilidades que se exijan en el futuro, no puede volver a ocurrir bajo ningún punto de vista".