El Gobierno da a los funcionarios de la renta mínima lo que niega a quienes tramitan los ERTE

Los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) estallan contra el Gobierno. Denuncian un agravio comparativo porque los trabajadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que se encargarán de tramitar desde este lunes las solicitudes para el Ingreso Mínimo Vital.

Los segundos, dependientes del Ministerio de Seguridad Social, cobrarán horas extra y disfrutarán de una serie de condiciones laborales que se les ha negado a los del SEPE (Ministerio de Trabajo) pese a haber tenido que tramitar una avalancha de 5,2 millones de prestaciones por despidos y Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde el 15 de marzo.

"Desde la declaración del estado de alarma, nuestro descontento ha ido en aumento pero la guinda del pastel ha sido el reconocimiento, una vez más, a los compañeros del INSS de unas condiciones de trabajo que están a un abismo de las nuestras", señala un manifiesto de la plataforma Movimiento SEPE, una plataforma no sindical en torno a la cual se han agrupado más de 1.200 funcionarios del Ministerio de Trabajo.

Según los sindicatos, los empleados públicos del SEPE han visto incrementado en más de un 500% su volumen de trabajo durante la pandemia por la avalancha de ERTEs y despidos. Han estado trabajando siete días a la semana y a doble turno, durante el confinamiento en sus propios domicilios y con sus equipos informáticos para resolver la avalancha de solicitudes de protección por desempleo, con una plantilla deficitaria.

Así lo denunciaba el viernes CSIF, el principal sindicato de funcionarios públicos, tras interponer una denuncia en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla por la oleada de amenazas que los trabajadores del SEPE están recibiendo como consecuencia de que aún no se han podido tramitar 143.000 solicitudes de prestaciones por los ERTE.

Las ventajas de tramitar la renta mínima

Por el contrario, según el acuerdo alcanzado entre los sindicatos y el Ministerio de Seguridad Social, los funcionarios del INSS cobrarán 21 euros por todas las hora extras trabajadas para poder tramitar desde este lunes las solicitudes para el Ingreso Mínimo Vital, con un tope máximo de 3.600 euros por esas horas extra frente a los 282 euros de los trabajadores del SEPE. Además, contarán con un margen de tiempo mucho más amplio para tramitar cada solicitud.

"No sólo cuentan con el doble de personal que nosotros para asumir unas 850.000 solicitudes de la nueva prestación que se les han encomendado (nosotros superamos los 5 millones), sino que les dará una formación previa que a nosotros no se nos procuró, recibirán retribuciones por todas las horas extras y no sólo las de los sábados y domingos como nosotros, y tienen un límite presupuestario de 3.600 euros por trabajador en comparación con los 282 que hemos percibido los compañeros del SEPE", añaden los 1.200 trabajadores adscritos al Movimiento SEPE.

"Nosotros hemos tenido que gestionar cada solicitud de prestación de los ERTE a toda prisa, pudiendo dedicarles no más de cinco o diez minutos, porque han sido 5,2 millones de solicitudes las que nos han llegado", lamenta un trabajador del SEPE, que solicita no ser identificado. "A ellos se les va permitir tramitar 1,5 solicitudes por cada hora de trabajo para el Ingreso Mínimo Vital", añade.

Este lunes los funcionarios del SEPE vuelven a sus oficinas en las provincias que se encuentran en fase 3. Lo harán bajo vigilancia policial en algunos casos por las amenazas recibidas. UGT ha cifrado en 11.500 los funcionarios que "al menos" necesita el Servicio Público de Empleo Estatal, frente a los 8.000 actuales, para poder atender adecuadamente a los ciudadanos.